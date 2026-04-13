¿Cuántos Días Estará Fuera Sheinbaum? Senado es Notificado de su Viaje a España por Cumbre

La presidenta Claudia Sheinbaum abandonará el territorio nacional del 16 al 19 de abril para participar en la "IV Cumbre en Defensa de la Democracia" en Barcelona, España.

La Secretaría de Gobernación notificó formalmente al Senado de la República este lunes 13 de abril, cumpliendo con el procedimiento que la Constitución exige cada vez que el titular del Ejecutivo sale del país.

Video: Presidenta Sheinbaum Informa Que Participará en la Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona.

Cuatro días en Barcelona para la cumbre de democracia

Sheinbaum viajará a España en respuesta a una invitación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La iniciativa que da origen a la cumbre surgió durante la 79.ª Asamblea General de la ONU, celebrada en septiembre de 2024.

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, confirmó la recepción del aviso.

"Acabamos de recibir la comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum a esta Cámara de Senadoras y Senadores para informar de su salida del país, del 16 al 19 de abril, para realizar una visita de trabajo y participar en la 'IV Cumbre en Defensa de la Democracia' en Barcelona, España", señaló Castillo Juárez.

Lo que obliga la Constitución cuando la presidenta sale de México

El aviso al Senado no es un trámite opcional. El artículo 88 de la Constitución Política establece que la presidenta de la República no puede ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso, mientras que el artículo 76, fracción XIV, reserva al Senado la facultad de autorizar esas salidas. Castillo Juárez precisó que la notificación se realizó "en términos de los artículos 76 y 88 constitucionales".

La comunicación fue suscrita por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, mediante el Oficio No. 100-103, fechado este mismo 13 de abril de 2026. Una vez concluido el viaje, Gobernación deberá remitir al Senado un informe de los resultados y acuerdos alcanzados, conforme al mismo artículo 88 constitucional.

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CT

