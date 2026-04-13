Congresista de EUA Eric Swalwell Renunciará tras Acusaciones de Conducta Sexual Inapropiada

Eric Swalwell anunció que renunciará a su sitio en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El congresista, quien era el favorito para ocupar la candidatura demócrata para gobernar California, ha sido acusado de haber agredido sexualmente a varias exfuncionarias de su despacho.

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Eric Swalwell renuncia a su cargo en el Congreso por acusaciones de agresión sexual

El pasado viernes, tanto The San Francisco Chronicle como la cadena CNN revelaron las denuncias por conducta sexual inapropiada. El domingo, el político anunció que detendría su campaña para las elecciones primarias del Partido Demócrata. Este lunes ha añadido que dejará su lugar en el Congreso, durante las investigaciones en su contra.

“Me disculpo con mi familia, mi equipo y a mis electores por los errores de juicio que cometí en el pasado”, escribió el político de 45 años en un mensaje difundido en la red social X. Eric Swalwell añadió: “Pelearé la seria y falsa acusación en mi contra. De cualquier forma, debo hacerme responsable por los errores que cometí”.

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50 excolaboradores de Swalwell consideran creíbles las acusaciones contra Swalwell

El próximo noviembre del 2026, California elegirá a un nuevo gobernador. Mientras Gavin Newsom coquetea con la idea de postularse a la presidencia de Estados Unidos, Eric Swalwell se había convertido en el gran favorito del Partido Demócrata para ocupar el cargo.

Las denuncias publicadas el 10 de abril retoman las acusaciones de cuatro mujeres. Varias de ellas denuncian comportamiento inapropiado. Adicionalmente, uno de los testimonios dado por una exempleada, aseguró que el congresista la agredió sexualmente cuando ella se encontraba en estado de ebriedad, sin posibilidad de dar su consentimiento.

Tras estas revelaciones, varios sindicatos y demócratas influyentes retiraron su apoyo a Eric Swalwell, quien se bajó de la carrera por la gubernatura de California. El domingo 12 de abril, más de 50 excolaboradores de Swalwell publicaron una carta en la que afirmaban que las denuncias contra el político eran serias y creíbles, por lo que exigían su renuncia al Congreso.

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Con información de EFE y AFP