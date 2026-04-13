Katy Perry Responde a Acusaciones de Acoso de Ruby Rose: ¿Qué Dijo y Cuál es la Polémica?

La cantante estadounidense Katy Perry rompió el silencio ante las acusaciones de acoso sexual hechas por la actriz Ruby Rose.

La actriz acusó a la cantante de agredirla en un club nocturno cuando ella tenía apróximadamente 20 años.

¿Qué dijo Katy Perry?

A través de un portavoz, el equipo de la intérprete negó categóricamente los señalamientos. En declaraciones a TMZ, la respuesta fue contundente:

"Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes. La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados".

¿De qué acusa Ruby Rose a Katy Perry?

La polémica comenzó cuando Ruby Rose publicó en redes sociales que Katy Perry la habría agredido sexualmente hace casi dos décadas, en un club nocturno en Melbourne, Australia.

Según su testimonio, el presunto incidente ocurrió cuando ambas eran más jóvenes. Rose describió la experiencia como traumática y aseguró que durante años minimizó lo sucedido, presentándolo como una anécdota “graciosa” antes de decidir hablar públicamente.

La actriz también afirmó que el impacto emocional fue duradero y que recientemente decidió hacer la denuncia como parte de un proceso personal.

El caso ha generado reacciones divididas. Mientras algunos usuarios en redes sociales han mostrado apoyo a Ruby Rose, otros respaldan la postura de Katy Perry.

Además, Rose ha insinuado la posibilidad de acudir a las autoridades, aunque reconoce que podría haber limitaciones legales debido al tiempo transcurrido desde el presunto incidente.

No es la primera vez que Katy Perry enfrenta controversias relacionadas con conductas inapropiadas, aunque en ocasiones anteriores la cantante ha rechazado las acusaciones y defendido su postura.

Por ahora, no hay procesos legales confirmados ni investigaciones oficiales en curso, pero el caso continúa generando conversación.

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