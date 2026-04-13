Ed Sheeran en México 2026: Dónde se Presentará, Cuándo y Todo sobre Venta y Preventa de Boletos

El cantante británico Ed Sheeran confirmó su regreso a México como parte de su gira Loop Tour Latam 2026, un anuncio que ya genera alta expectativa entre sus fans en el país.

No es la primera vez que Ed Sheeran pisa suelo mexicano. El artista ya se ha presentado en el país en distintas ocasiones, incluyendo su paso por el Estadio GNP (antes Foro Sol) durante giras anteriores como Divide Tour y Mathematics Tour, donde logró llenos totales.

A lo largo de su carrera, Ed Sheeran se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes del pop contemporáneo. Con éxitos como “Perfect” y “Thinking Out Loud”, es por eso que este concierto ha generado grandes expectativas entre sus fans mexicanos.

Policía Detiene Concierto Improvisado de Ed Sheeran en la Calle

Fecha, lugar y ciudad

El intérprete de “Shape of You” se presentará el próximo viernes 11 de diciembre de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El show formará parte de la etapa latinoamericana de su tour, con el que ha recorrido distintos continentes consolidándose como uno de los artistas más exitosos de su generación.

Venta y preventa de boletos

La venta general de boletos está programada para el 20 de abril de 2026 a las 11:00 horas, y estará disponible tanto en línea como en taquillas físicas ubicadas en Forum Buenavista.

La distribución de entradas estará a cargo de la boletera Funticket, aunque hasta el momento no se han revelado los precios oficiales ni detalles sobre posibles fases de preventa.

Se espera que, como en ocasiones anteriores, la demanda sea alta, por lo que se recomienda a los fans estar atentos a los anuncios oficiales para asegurar su lugar.

Aunque aún no se han revelado detalles completos del espectáculo, sus giras anteriores han destacado por una producción innovadora, uso de tecnología en vivo y una interacción cercana con el público.

Para esta nueva etapa en Latinoamérica, se anticipa un recorrido por sus mayores éxitos.

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