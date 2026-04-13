Britney Spears Está en un Centro de Rehabilitación: Estos Son los Detalles Detrás de su Decisión

Britney Spears ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación a unas semanas de haber sido detenida por conducir bajo los efectos del alcohol.

Según medios internacionales, la artista tomó esta decisión debido a este incidente, ocurrido el pasado 4 de marzo en California.

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Un paso voluntario hacia su recuperación

El ingreso ocurrió el 12 de abril y, según su entorno cercano, se trata de una decisión tomada por la propia Spears como parte de un proceso para recuperar estabilidad emocional y personal.

Fuentes señalan que la cantante considera que buscar tratamiento “es el mejor paso a seguir”, especialmente tras reconocer la gravedad de lo ocurrido.

Además, su equipo calificó el incidente como “completamente inexcusable”, subrayando que la intérprete está comprometida a asumir responsabilidades y mejorar su bienestar.

El arresto ocurrió en el condado de Ventura, donde autoridades determinaron que Spears conducía bajo la influencia de una combinación de alcohol y drogas. Tras realizar pruebas de sobriedad, fue detenida y posteriormente liberada horas después.

La cantante deberá comparecer ante un juez el próximo 4 de mayo, mientras su caso sigue en proceso.

Los motivos de Britney para tomar esta decisión

Uno de los factores clave en su decisión fue el impacto emocional que el incidente tuvo en su entorno cercano, particularmente en sus hijos.

Personas cercanas aseguran que Spears se encuentra enfocada en su recuperación y cuenta con el respaldo de su familia, quienes incluso trabajan en un plan para garantizar su bienestar a largo plazo.

Este episodio ocurre tras años complejos en la vida de la artista, incluida la tutela legal que controló gran parte de su vida entre 2008 y 2021, así como un progresivo distanciamiento de la industria musical en los últimos años.

Aunque ha enfrentado crisis en el pasado, esta nueva decisión apunta a un intento consciente por retomar el control de su vida y priorizar su salud.

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