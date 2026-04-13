Sylvester Stallone Admite que Odiaba a uno de sus Compañeros en Rocky: “Sentía mucha envidia"

Sin duda, Sylvester Stallone pasará a la historia del cine como uno de los portagonistas más exitosos de dos franquicias: Rambo y Rocky, y es precisamente de esta última de la que hizo una revelación sorprendente.

Stallone confesó que odiaba a uno de sus compañeros de reparto, con quien, por cierto, protagonizó 6 películas.

Sylvester Stallone Recrea Escena de Rocky con un Niño TV

¿Quién era el actor a quien Sylvester Stallone envidiaba?

Aunque hoy es una de las duplas más recordadas del cine de acción, la relación entre Sylvester Stallone y Dolph Lundgren no empezó precisamente bien durante el rodaje de Rocky IV.

Décadas después, el propio Stallone sorprendió al revelar que, cuando conoció al actor que interpretaría a Ivan Drago, su rival en la película, sintió una mezcla de rechazo y envidia que marcó su primera impresión.

“Entró en la habitación y lo odié apenas lo vi”, confesó el actor sobre el primer encuentro con Lundgren.

Dolph Lundgren interpretó a Ivan Drago en Rocky. Foto: GettyImages

Celos, físico imponente y una decisión clave

Lejos de ser una enemistad gratuita, Stallone explicó que su reacción estaba relacionada con el impacto que le provocó el físico de Lundgren, quien encajaba perfectamente con la idea de un rival “invencible”.

De hecho, el actor también admitió sin rodeos: “Lo odiaba”, reconociendo que detrás de ese sentimiento había celos.

Esa reacción terminó jugando a favor de la película. Stallone buscaba a alguien que realmente intimidara en pantalla, y esa sensación real de rechazo fue lo que lo convenció de elegirlo para el papel.

La elección de Lundgren resultó clave para convertir a Ivan Drago en uno de los villanos más emblemáticos de la saga Rocky. Su presencia física y frialdad encajaban con la narrativa de la Guerra Fría que atravesaba la cinta.

Curiosamente, lo que comenzó como una reacción visceral terminó siendo parte del éxito de la película. Esa tensión inicial se tradujo en una rivalidad creíble en pantalla que elevó el enfrentamiento entre Rocky Balboa y su oponente soviético.

Con el paso del tiempo, la relación entre ambos actores mejoró, pero la anécdota sigue siendo una de las más reveladoras sobre la franquicia de Rocky.

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