Polémica entre Katy Perry y Ruby Rose: Actriz Acusa a la Cantante de Acoso Sexual; Esto Dijo
La actriz Ruby Rose acusó públicamente a la cantante Katy Perry de haberla acosado en un club nocturno cuando tenía poco más de 20 años. Esto fue lo que dijo.
La actriz Ruby Rose acusó públicamente a la cantante Katy Perry de presunto acoso sexual.
La denuncia de Rose fue hecha a través de Threads, donde aseguró que el incidente ocurrió hace casi dos décadas, cuando tenía poco más de 20 años.
¿Qué dijo Ruby Rose?
En sus publicaciones, la actriz afirmó que el supuesto hecho ocurrió en un club nocturno en Melbourne y describió el episodio como una experiencia traumática que tardó años en procesar públicamente. Según su testimonio, el incidente sucedió en un entorno público y habría sido presenciado por otras personas.
Rose también señaló que durante mucho tiempo minimizó lo ocurrido, incluso contándolo como una anécdota “graciosa”, pero que con el paso de los años comprendió el impacto emocional que tuvo en ella.
“Me tomó casi dos décadas decir esto públicamente”, expresó.
Además, aseguró que no teme posibles acciones legales y sostuvo que cuenta con pruebas del incidente, incluyendo material visual y testigos.
¿Qué ha dicho Katy Perry?
Hasta el momento, Katy Perry no ha emitido una respuesta oficial sobre las acusaciones. Medios internacionales reportaron que su equipo fue contactado, pero no ha habido comentarios públicos al respecto.
Las declaraciones también reavivan una relación tensa entre ambas figuras. En el pasado, Rose había criticado públicamente a Perry, especialmente durante el lanzamiento de música en 2017.
Ruby criticó duramente la canción de Katy de 2017, "Swish Swish", que se creía que trataba sobre Taylor Swift, con quien Katy llevaba años enemistada. Ruby, que por aquel entonces era muy amiga de Taylor, criticó la letra de Katy, sus ventas en las listas de éxitos y su activismo político.
Historias recomendadas:
Karol G Hace Historia en Coachella y Llama a Latinos a No Temer, Sino a Enorgullecerse
¿Quién es Caleb Ellsworth-Clark, el Actor Que Reemplazó al Dewey Original en la Nueva Malcolm?