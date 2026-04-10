¿Quién es Caleb Ellsworth-Clark, el Actor Que Reemplazó al Dewey Original en la Nueva Malcolm?

El regreso de Malcolm el de enmedio en 2026 ha despertado la nostalgia de toda una generación ytambién ha generado conversación por uno de sus cambios más notables: el reemplazo del icónico Dewey.

En la nueva miniserie titulada Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, el personaje ahora es interpretado por Caleb Ellsworth-Clark, quien toma el lugar que durante años ocupó Erik Per Sullivan.

Captan a Frankie Muniz, de "Malcolm el de en Medio", en Cancún

Un nuevo Dewey para una nueva etapa

El revival, estrenado en 2026, retoma la historia de la familia años después del final original, con Malcolm ya adulto y enfrentando nuevas dinámicas familiares. En este contexto, Dewey también regresa, pero con un nuevo rostro.

La elección de Caleb Ellsworth-Clark marca una nueva etapa para el personaje, que ahora aparece en una versión más madura dentro de esta continuación televisiva.

Aunque su participación ya se había adelantado en tráilers, su incorporación ha sido uno de los aspectos más comentados entre los fans del programa.

¿Por qué Erik Per Sullivan no regresó?

La ausencia de Erik Per Sullivan no responde a conflictos con la producción, sino a una decisión personal. El actor se retiró de la actuación hace más de una década y ha optado por mantenerse alejado de la industria del entretenimiento.

De acuerdo con reportes, Sullivan dejó de actuar alrededor de 2010 y desde entonces ha llevado una vida enfocada en lo académico,incluso se reportó que rechazó invitaciones para regresar al personaje que lo hizo famoso.

Esto llevó a los productores a recastear el papel para poder incluir a Dewey en la nueva historia.

El revival reúne a gran parte del elenco original, incluyendo a Frankie Muniz como Malcolm y Bryan Cranston como Hal, en una historia que gira en torno a una reunión familiar tras años de distanciamiento.

La serie, lanzada como una miniserie de cuatro episodios, busca equilibrar la nostalgia con nuevas tramas, incorporando también personajes inéditos y una evolución en la vida de sus protagonistas.

El recasting de Dewey ha generado opiniones encontradas: mientras algunos fans celebran el regreso del personaje, otros consideran que la ausencia de Erik Per Sullivan deja un vacío difícil de llenar.

Lo cierto es que la llegada de Caleb Ellsworth-Clark representa uno de los cambios más significativos en este esperado regreso, confirmando que, incluso en la nostalgia, las series también evolucionan.

¿Quién es Caleb Ellsworth-Clark?

Caleb Ellsworth-Clark es un actor canadiense que antes de este papel, ya tenía experiencia en cine y televisión Participó en películas como The Silencing (2020) y Nightmare Alley (2021); apareció en la franquicia Saw (Spiral) y en series como Wynonna Earp; Lleva más de una década trabajando como actor en distintos proyectos.

Ahora tiene el gran reto de interpretar la versión adulta del icónico hermano menor de Malcolm. Es uno de los principales “rostros nuevos” del reboot, junto con otros personajes inéditos.

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