¿A Qué Hora Están Cachirula & Loojan y RØZ en Coachella 2026? Fecha y Escenario de Presentación

El talento mexicano vuelve a hacerse presente en uno de los festivales más importantes del mundo. En la edición 2026 de Coachella, los proyectos Cachirula & Loojan y RØZ llevarán su sonido al escenario Sonora, consolidando la presencia del “reguetón mexa” y la electrónica nacional en el evento.

Festival Coachella 2024: Brillan Exponentes del Regional Mexicano

Cachirula & Loojan: horario y escenario

El dúo originario de Ciudad de México se presentará el viernes 10 de abril en el escenario Sonora.

Su show está programado de 20:25 a 21:05 horas (hora de Indio, California), lo que equivale a 21:25 horas en tiempo del centro de México.

La presentación tendrá una duración aproximada de 40 minutos y forma parte de la primera noche del festival, donde compartirán horario con otros actos internacionales.

RØZ: cuándo se presentan

Por su parte, el dúo de música electrónica RØZ también tendrá presencia en el mismo escenario.

Su presentación está programada para el domingo 12 de abril en el escenario Sonora, a las 18:40 horas (hora local de California), es decir, 19:40 horas en CDMX.

Ambos proyectos forman parte de la creciente ola de artistas mexicanos que están ganando espacio en festivales internacionales. En esta edición, compartirán cartel con figuras globales y otros talentos latinos, en un lineup que mezcla géneros como pop, electrónica, indie y urbano.

Coachella 2026 se lleva a cabo del 10 al 12 de abril. Es considerado uno de los encuentros musicales más importantes y masivos a nivel global. Como es tradición, su lineup reúne a grandes figuras internacionales como Justin Bieber, Sabrina Carpenter y David Guetta.

La música latina también tendrá un papel relevante en esta edición, con la participación de talento mexicano, además de artistas como Karol G y Morat.

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