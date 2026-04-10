¿De Qué Murió Michael Patrick? Esta Enfermedad Tenía Actor de ‘Game of Thrones’

El mundo del espectáculo internacional está de luto por la muerte del famoso actor Michael Patrick, quien participo en una de las temporadas de la afamada serie Game of Thrones; aquí te decimos lo que se sabe sobre la causa del fallecimiento del también escritor.

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¿De qué murió Michael Patrick?

El 8 de abril de 2026, Naomi Sheehan anunció que la noche anterior murió su esposo, el actor Michael Patrick, a los 35 años de edad, en un hospital de Irlanda del Norte.

Naomi Sheehan detalló que su esposo había estado internado por 10 días en el hospital, donde falleció el 7 de abril de 2026, “en paz, rodeado de familiares y amigos”.

La esposa del actor refirió que el 1 de febrero de 2023, Michael Patrick fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad comúnmente conocida como ELA.

Por el padecimiento de Michael Patrick, amigos del actor lanzaron una iniciativa en la plataforma Go Fund Me, para obtener donativos y así poder financiar los gastos que implicaba la enfermedad, como la compra de una silla de ruedas, una grúa para poder moverlo de la cama y un respirador artificial.

De acuerdo con la iniciativa, después de dos años, Michael Patrick pudo mover un pie por las afectaciones de dicha enfermedad, signo de esperanza para todos los que lo rodeaban.

Finalmente, el actor, quien dio vida un personaje en la temporada seis de Game of Thrones, falleció a los 35 años de edad, por lo que su esposa publico “no hay palabras para describir nuestro profundo dolor”.

Michael Patrick “vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo”, afirmó su esposa.

Naomi Sheehan agradeció el apoyo que recibió durante al enfermedad de su esposo, originario de Belfast, capital de Irlanda del Norte.

“Lo más importante en la vida es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera”, destacó Sheehan, al recordar que esta era una de las citas favoritas de su esposo, bajo la autoría de Brendan Behan.

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Con información de N+.

RMT