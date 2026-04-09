¿Murió Michael J. Fox? El Actor Rompe el Silencio Tras un Error que Desató el Caos

El nombre de Michael J. Fox se volvió tendencia mundial luego de que un error desatara consternación entre sus fans: ¿había muerto el icónico protagonista de Volver al Futuro? La respuesta es no, y el propio actor salió a aclararlo.

El error que provocó la confusión

Todo comenzó cuando un medio publicó por error un video titulado “Recordando la vida del actor Michael J. Fox”, lo que fue interpretado por miles de usuarios como un anuncio oficial de su muerte.

El contenido, que incluía un repaso a su trayectoria, fue retirado poco después. El medio reconoció que se trató de una publicación accidental y ofreció disculpas públicas al actor y su familia.

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La reacción de Michael J. Fox

Michael J. Fox decidió responder con humor y claridad. A través de redes sociales, el actor aseguró que está bien con un mensaje que tranquilizó a sus seguidores.

Además, su equipo confirmó que el actor “está bien y haciendo actividades normales”, incluyendo su reciente aparición en el evento PaleyFest en Los Ángeles.

Este incidente vuelve a poner sobre la mesa un fenómeno cada vez más común: las falsas muertes de celebridades. En este caso, el error no nació de redes sociales, sino de un medio tradicional, lo que amplificó el impacto y la confusión.

A sus 64 años, Michael J. Fox continúa activo y vinculado a la industria, además de su labor como uno de los principales activistas en la lucha contra el Parkinson, enfermedad con la que ha vivido durante décadas.

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