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Festival de Cannes 2026: ¿Quiénes Son los Directores que Compiten por la Palma de Oro?

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Aquí te damos la lista completa de las 21 películas que competirán por la Palma de Oro, en Cannes 2026

Palma de Oro del festival de Cannes 2025

Palma de Oro del festival de Cannes 2025. Foto: Reuters | Archivo

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El Festival de Cannes anunció hoy, 9 de abril de 2026, las películas que se exhibirán en la 79 edición del certamen; aquí te decimos quiénes son los directores que competirán por la afamada Palma de Oro.

  • Datos del Festival de Cannes: El certamen se realizará en la Riviera Francesa del 12 al 23 de mayo de 2026.
  • En total, 21 películas competirán por la Palma de Oro, reconocimiento que se creó en 1955.
  • El Festival de Cannes cerrará con la entrega de la Palma de Oro, el 23 de mayo de 2026.
  • Cannes 2026 entregará dos Palmas de Oro honoríficas: a la famosa actriz y cantante Barbra Streisand y a al director Peter Jackson.

¿Qué películas y directores compiten por la Palma de Oro?

  1. Amarga Navidad: Pedro Almodóvar
  2. Cuentos Paralelos: Asghar Farhadi
  3. La Vida de una Mujer: Charline Bourgeois-Tacquet
  4. La Bola Negra: Javier Calvo y Javier Ambrossi
  5. Cobarde: Lukas Dhont
  6. Das Geträumte Abenteuer: Valeska Grisebach
  7. Todo de Repente: Hamaguchi Ryusuke
  8. Lo Desconocido: Arthur Harari
  9. Otro Día: Jeanne Herry
  10. Ovejas En La Caja: Kore-Eda Hirokazu
  11. Esperanza: Na Hong-Jin
  12. Notas De Nagi:  Fukada Koji
  13. Monstruo Gentil: Marie Kreutzer
  14. Notre Salut: Emmanuel Marre
  15. Fiordo: Cristian Mungiu
  16. La Fiesta de Cumpleaños: Léa Mysius
  17. Moulin: László Nemes
  18. Patria: Pawel Pawlikowski
  19. El Hombre que Amo: Ira Sachs
  20. El Ser Querido: Rodrigo Sorogoyen
  21. Minotauro: Andrey Zvyagintsev

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Con información de N+.

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