Festival de Cannes 2026: ¿Quiénes Son los Directores que Compiten por la Palma de Oro?
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Aquí te damos la lista completa de las 21 películas que competirán por la Palma de Oro, en Cannes 2026
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El Festival de Cannes anunció hoy, 9 de abril de 2026, las películas que se exhibirán en la 79 edición del certamen; aquí te decimos quiénes son los directores que competirán por la afamada Palma de Oro.
- Datos del Festival de Cannes: El certamen se realizará en la Riviera Francesa del 12 al 23 de mayo de 2026.
- En total, 21 películas competirán por la Palma de Oro, reconocimiento que se creó en 1955.
- El Festival de Cannes cerrará con la entrega de la Palma de Oro, el 23 de mayo de 2026.
- Cannes 2026 entregará dos Palmas de Oro honoríficas: a la famosa actriz y cantante Barbra Streisand y a al director Peter Jackson.
¿Qué películas y directores compiten por la Palma de Oro?
- Amarga Navidad: Pedro Almodóvar
- Cuentos Paralelos: Asghar Farhadi
- La Vida de una Mujer: Charline Bourgeois-Tacquet
- La Bola Negra: Javier Calvo y Javier Ambrossi
- Cobarde: Lukas Dhont
- Das Geträumte Abenteuer: Valeska Grisebach
- Todo de Repente: Hamaguchi Ryusuke
- Lo Desconocido: Arthur Harari
- Otro Día: Jeanne Herry
- Ovejas En La Caja: Kore-Eda Hirokazu
- Esperanza: Na Hong-Jin
- Notas De Nagi: Fukada Koji
- Monstruo Gentil: Marie Kreutzer
- Notre Salut: Emmanuel Marre
- Fiordo: Cristian Mungiu
- La Fiesta de Cumpleaños: Léa Mysius
- Moulin: László Nemes
- Patria: Pawel Pawlikowski
- El Hombre que Amo: Ira Sachs
- El Ser Querido: Rodrigo Sorogoyen
- Minotauro: Andrey Zvyagintsev
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Con información de N+.
RMT