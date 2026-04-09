Festival de Cannes 2026: ¿Quiénes Son los Directores que Compiten por la Palma de Oro?

El Festival de Cannes anunció hoy, 9 de abril de 2026, las películas que se exhibirán en la 79 edición del certamen; aquí te decimos quiénes son los directores que competirán por la afamada Palma de Oro.

Datos del Festival de Cannes: El certamen se realizará en la Riviera Francesa del 12 al 23 de mayo de 2026.

El certamen se realizará en la Riviera Francesa del 12 al 23 de mayo de 2026. En total, 21 películas competirán por la Palma de Oro, reconocimiento que se creó en 1955.

El Festival de Cannes cerrará con la entrega de la Palma de Oro, el 23 de mayo de 2026.

Cannes 2026 entregará dos Palmas de Oro honoríficas: a la famosa actriz y cantante Barbra Streisand y a al director Peter Jackson.

¿Qué películas y directores compiten por la Palma de Oro?

Amarga Navidad: Pedro Almodóvar Cuentos Paralelos: Asghar Farhadi La Vida de una Mujer: Charline Bourgeois-Tacquet La Bola Negra: Javier Calvo y Javier Ambrossi Cobarde: Lukas Dhont Das Geträumte Abenteuer: Valeska Grisebach Todo de Repente: Hamaguchi Ryusuke Lo Desconocido: Arthur Harari Otro Día: Jeanne Herry Ovejas En La Caja: Kore-Eda Hirokazu Esperanza: Na Hong-Jin Notas De Nagi: Fukada Koji Monstruo Gentil: Marie Kreutzer Notre Salut: Emmanuel Marre Fiordo: Cristian Mungiu La Fiesta de Cumpleaños: Léa Mysius Moulin: László Nemes Patria: Pawel Pawlikowski El Hombre que Amo: Ira Sachs El Ser Querido: Rodrigo Sorogoyen Minotauro: Andrey Zvyagintsev

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RMT