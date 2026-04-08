Muere Querido Actor de ‘Game of Thrones’ a los 35 Años: Padecía Esta Enfermedad

Luto en el espectáculo: murió el actor y escritor irlandés Michael Patrick, a los 35 años, luego de luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica. Él es recordado por su participación en “Game of Thrones”.

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Patrick adquirió notoriedad por su aparición en “Game of Thrones” y recibió el diagnóstico incurable en febrero de 2023.

Como homenaje póstumo, su esposa, Naomi Sheehan, expresó que "no hay palabras para describir el profundo dolor" que sienten sus seres queridos por su muerte.

Patrick apareció en un episodio de la sexta temporada de “Game of Thrones”, murió mientras recibía cuidados paliativos, según anunció su esposa, Naomi Sheehan, en Instagram este miércoles 8 de abril de 2026.

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¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica que padecía Michael Patrick?

Michael Patrick padecía esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que ataca los nervios que controlan el movimiento, causando la pérdida de función muscular, y que es incurable.

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