Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos se mostró dividido este jueves 9 de abril de 2026 respecto a la solicitud de Sean "Diddy" Combs para anular su condena de prisión por trata de personas.

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Este caso plantea interrogantes legales novedosos sobre cómo los jueces consideran la conducta por la que un acusado ha sido absuelto al determinar la pena.

Un panel de tres jueces del Segundo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, con sede en Manhattan, escuchó los argumentos de la solicitud de Combs para anular su condena de 2025 y la sentencia de cuatro años y dos meses impuesta por el juez federal Arun Subramanian.

Los argumentos se centraron en la defensa, que sostenía que Subramanian consideró indebidamente las pruebas de que Combs había amenazado a sus exnovias al determinar la sentencia en octubre pasado.

Los 'freak offs' de Sean Diddy Combs

Sean Diddy Combs, de 56 años, fue declarado culpable por un jurado en julio pasado de dos cargos de transportar personas para ejercer la prostitución. El veredicto se produjo tras un juicio de siete semanas en un tribunal federal de Manhattan, centrado en actos sexuales prolongados, a veces denominados "Freak Offs", bajo los efectos de las drogas, entre dos exnovias del magnate del hip-hop y trabajadores sexuales masculinos.

Obligaba a exnovias a participar en encuentros mientras él grababa

Sin embargo, el jurado absolvió al fundador de Bad Boy Records de cargos más graves de trata de personas y crimen organizado, relacionados con la supuesta obligación de las dos exnovias, la cantante de rhythm and blues Casandra Ventura y una mujer conocida en el tribunal con el seudónimo de Jane, de participar en los encuentros mientras él observaba, se masturbaba y, en ocasiones, filmaba.

La abogada defensora Alexandra Shapiro argumentó el jueves que Subramanian no debió haber considerado la evidencia de que Combs amenazó con publicar un video explícito de Ventura y con suspender el pago del alquiler de Jane al dictar sentencia, ya que dicha evidencia se relacionaba con los cargos penales rechazados por el jurado.

"El jurado no autorizó castigo por trata sexual ni por conspiración para delinquir", declaró Shapiro.

La fiscal Christy Slavik replicó que Subramanian actuó correctamente al considerar las amenazas, ya que también eran relevantes para los cargos de prostitución.

"El juez Subramanian consideró debidamente la gravedad de la forma en que el acusado cometió los delitos tipificados en la Ley Mann", afirmó Slavik, refiriéndose al estatuto penal que penaliza el transporte interestatal con fines de prostitución.

Combs ha reconocido haber abusado de sus exnovias. Sin embargo, ha declarado que los incidentes de lo que él denominó violencia doméstica fueron independientes de las actuaciones sexuales en cuestión en el caso, las cuales, según él, fueron consensuales.

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Con información de N+

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