Reducen Sentencia de Sean Diddy Combs tras Ingresar a Programa de Rehabilitación

La situación legal del rapero y empresario estadounidense Sean “Diddy” Combs dio un giro este martes, luego de que autoridades federales ajustaran su fecha de liberación tras ingresar a un programa de rehabilitación por abuso de sustancias.

El fundador de Bad Boy Records, condenado a una sentencia de cuatro años y dos meses en prisión por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, ahora podrá salir aproximadamente mes y medio antes de lo previsto, luego de su aceptación en el Programa Residencial para el Abuso de Drogas (RDAP), un plan dentro del sistema penitenciario federal que ofrece reducciones de pena a quienes completan satisfactoriamente terapia y tratamiento.

Sean "Diddy" Combs Sentenciado a Más de 4 Años de Prisión en EU

De acuerdo con registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, la nueva fecha de liberación de Combs está establecida para el 25 de abril de 2028, en lugar del 4 de junio de 2028 que figuraba originalmente en su condena.

Esta modificación refleja su participación activa en el programa de rehabilitación, que según su equipo legal ha tomado “muy en serio” desde su inicio en noviembre de 2025.

“El señor Combs participa activamente en el Programa Residencial para el Abuso de Drogas y está plenamente comprometido con su proceso de rehabilitación, centrado en su crecimiento y con un cambio positivo”, indicaron sus representantes en un comunicado citado por medios estadounidenses.

Apelación en curso y antecedentes

Mientras se prepara su liberación anticipada, el equipo de defensa de Diddy continúa con el proceso de apelación ante la justicia federal para revocar o reducir aún más la pena impuesta en octubre de 2025, argumentando que los cargos y la condena fueron excesivos e injustificados.

La sentencia contra el artista se enmarca en un caso más amplio que incluyó múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada y delitos federales, aunque fue encontrado culpable únicamente de los cargos de transporte para ejercer la prostitución tras un juicio realizado en 2025.

Este ajuste en la fecha de salida no es el primero que enfrenta Combs; en noviembre de 2025 la fecha programada de liberación fue ya modificada debido a reportes de conducta irregular al interior del Instituto Correccional Federal Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple su condena.

