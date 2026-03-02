Catherine O’Hara Recibe Emotivo Premio Póstumo en los Actors Awards 2026

La icónica actriz Catherine O’Hara fue homenajeada este domingo con un premio póstumo a la Mejor Actriz en Serie de Comedia durante la 32.ª edición de los Actors Awards (antes conocidos como los SAG Awards), un mes después de su muerte a los 71 años.

La gala, celebrada en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, se convirtió en un tributo a la trayectoria de O’Hara, quien falleció el pasado 30 de enero por complicaciones relacionadas con una embolia pulmonar, con cáncer rectal como enfermedad de base, según documentos oficiales.

Muere Eric Dane, Estrella de Grey"s Anatomy, tras Luchar contra la ELA

¿Qué premio recibió Catherine O'Hara de forma póstuma?

La actriz fue galardonada por su papel en la serie The Studio, una comedia satírica sobre la industria cinematográfica producida para Apple TV+, en la que interpretó a Patty Leigh, una veterana ejecutiva de estudio.

Al anunciar a O’Hara como ganadora, el público se puso de pie para ovacionarla, en un momento cargado de emoción que destacó el cariño y respeto que la actriz se ganó entre sus colegas.

El coprotagonista y cocreador de The Studio, Seth Rogen, aceptó el premio en nombre de O’Hara y ofreció un discurso conmovedor en su honor.

Rogen recordó no solo el talento innegable de la actriz, sino también su generosidad y profesionalismo. Contó que, noche tras noche antes de rodar, O’Hara enviaba correos a los creadores con propuestas para mejorar sus escenas, siempre encabezados con cortesía: “Hola, espero que consideren lo siguiente”.

“Sé que ella se habría sentido honrada de recibir este premio de sus compañeros actores, a quienes respetaba profundamente”, dijo Rogen desde el escenario, palabras que fueron recibidas con una ovación entre los asistentes.

El reconocimiento de O’Hara también marca un hito: se une a la corta lista de artistas que han sido premiados póstumamente en los principales galardones de la industria, junto a figuras como Heath Ledger y Chadwick Boseman, ambos recordados por sus actuaciones inolvidables tras su fallecimiento.

La carrera de O’Hara abarcó más de cinco décadas y la consolidó como una de las comediantes más queridas de Hollywood. Comenzó su trayectoria en la comedia de improvisación y sketch con SCTV Network y alcanzó fama mundial con papeles memorables en películas como Beetlejuice y Home Alone.

