¿Zendaya y Tom Holland se Casaron en Secreto? Rumor de Boda Circula con Fuerza en Internet

El mundo del entretenimiento y los fans de la cultura pop están en shock tras una revelación inesperada sobre la relación de Zendaya y Tom Holland, una de las parejas más queridas de Hollywood.

Según Vogue México, durante la alfombra roja de los Actor Awards 2026, el estilista y estrecho colaborador de Zendaya, Law Roach, dejó entrever que la pareja ya habría contraído matrimonio en secreto. “¡La boda ya se celebró! Se la perdieron”, declaró Roach ante las cámaras, sin ofrecer más detalles sobre fecha, lugar o invitados.

Zendaya Ignora a Fans y Le Llueven Críticas

Lo que se sabe de la boda de Tom Holland y Zendaya?

Esta afirmación, aunque, por ahora, no ha sido confirmada oficialmente por los protagonistas ni por sus equipos de representación, concuerda con semanas de especulación entre los seguidores de ambos actores.

Rumores que comenzaron a tomar fuerza después de que Zendaya apareciera en eventos recientes luciendo un anillo de oro en el dedo anular, lo que muchos interpretaron como una señal de matrimonio.

La relación entre la actriz de Euphoria y el actor de Spider-Man se remonta a más de una década. Se conocieron en 2016 en el set de filmación de Spider-Man: Homecoming y, aunque durante años mantuvieron un perfil bajo, hicieron pública su relación en 2021.

Hace más de un año, la pareja anunció su compromiso en los Golden Globe Awards 2025, cuando Zendaya desfiló por la alfombra roja con un llamativo anillo de diamantes que, según medios de espectáculos, fue interpretado como la prueba de una propuesta formal.

Hasta el momento, ni Zendaya ni Tom Holland han emitido declaraciones públicas que confirmen o desmientan si ya son marido y mujer. Tampoco han surgido imágenes oficiales de una ceremonia, fotos de la celebración o comentarios de familiares cercanos.

La discreción ha marcado gran parte de la relación de la pareja, algo que también podría explicar el aparente hermetismo alrededor de esta supuesta boda secreta.

Ambos artistas mantienen una carrera en ascenso con proyectos cinematográficos importantes para 2026, lo que añade aún más interés sobre su vida personal.

Por ahora, lo único confirmado de manera no oficial es lo dicho por Roach: que “la boda ya se ha celebrado”. Queda pendiente saber si Zendaya y Holland darán más detalles en próximos días o semanas.

Historias recomendadas:

Revelan Causa Oficial de Muerte de Eric Dane: De Qué Murió el Actor de Euphoria y Grey's Anatomy

Shakira Hace Historia en el Zócalo en 2026: 400 Mil Personas y 30 Años de Amor con México