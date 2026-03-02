Revelan Causa Oficial de Muerte de Eric Dane: De Qué Murió el Actor de Euphoria y Grey's Anatomy

La causa oficial del fallecimiento del actor Eric Dane, conocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, fue confirmada por documentos oficiales obtenidos por People.

El intérprete murió el 19 de febrero de 2026, a los 53 años.

Muere Eric Dane, Estrella de Grey"s Anatomy, tras Luchar contra la ELA

¿De qué murió Eric Dane?

Según el certificado de defunción, la insuficiencia respiratoria fue la causa directa del deceso, mientras que la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ALS), una enfermedad neurodegenerativa incurable que afecta las células nerviosas y los músculos, fue señalada como causa subyacente.

Dane había hecho pública su lucha contra la ALS en abril de 2025, casi un año antes de su muerte.

La familia del actor emitió una declaración en la que expresa que pasó sus últimos días “rodeado de amigos cercanos, su devota esposa Rebecca Gayheart y sus dos hijas, Billie Beatrice y Georgia Geraldine, quienes eran el centro de su mundo”.

También destacaron que, ante su diagnóstico, el actor se convirtió en un vocero apasionado por la concienciación y la investigación sobre la ALS, utilizando su plataforma para apoyar a otras personas afectadas por la enfermedad.

Dane continuó trabajando tras revelar su diagnóstico, incluso retomando labores en proyectos televisivos pese a los desafíos físicos crecientes. Su familia solicitó respeto y privacidad en este momento difícil mientras honran su legado.

