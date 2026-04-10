Un Vals: Nuevo Video de Nodal Recibe Críticas por Parecido de la Modelo con Cazzu

El estreno de “Un Vals”, el más reciente videoclip de Christian Nodal, generó controversia por su protagonista femenina.

A pocas horas de su lanzamiento, el video se volvió tendencia en redes sociales debido al notable parecido de la modelo con Cazzu, expareja del cantante.

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¿Quién es la modelo del nuevo video de Nodal?

La mujer en cuestión es Dagna Mata, conocida en redes como “Dagna Kills”, una modelo e influencer mexicana que rápidamente se viralizó tras aparecer en el clip. Usuarios en plataformas como TikTok e Instagram señalaron que sus rasgos físicos, incluidos tatuajes, facciones y estilo, recuerdan tanto a Cazzu como a Ángela Aguilar, actual esposa de Nodal.

El parecido no pasó inadvertido,y algunos internautas incluso sugirieron que la elección de la modelo podría tratarse de una estrategia deliberada para generar conversación en torno al lanzamiento.

De acuerdo con reportes, Dagna Mata es originaria del norte de México y ha ganado presencia en redes gracias a su contenido de moda y estilo de vida.

Aunque ni Nodal ni la modelo han respondido directamente a las críticas, el videoclip de “Un Vals” ya logró convertirse en un tema de conversación, aunque no necesariamente por las razones esperadas.

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