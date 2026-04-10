¿Se Viene Dueto? Emiliano Aguilar y Majo Aguilar Desatan Rumores tras Aparecer Juntos

Emiliano Aguilar y Majo Aguilar sorprendieron a sus fans al aparecer juntos tras varios años de distanciamiento. Gracias a este reencuentro, algunas personas comenzaron a especular sobre una posible colaboración musical.

La imagen, compartida por Emiliano en sus redes sociales, muestra a ambos sonrientes y abrazados.

Emiliano acompañó la publicación con el mensaje: “Tanto tiempo sin vernos… aquí ando a la orden”.

Emiliano Aguilar Asegura que su Abuelo Antonio Aguilar lo Cuida Desde el Cielo

La relación de Emiliano y Majo con la familia Aguilar

El hijo de Pepe Aguilar ha mantenido una relación distante con parte de la familia Aguilar en los últimos años, aunque ha expresado públicamente su admiración por su prima.

Por su parte, Majo, quien ha construido su carrera dentro del regional mexicano con un perfil más reservado, ha evitado involucrarse en polémicas familiares, lo que hace aún más llamativa su cercanía con el rapero en este momento.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado planes musicales, el reencuentro ha sido suficiente para que fans comiencen a preguntarse si esta conexión podría trasladarse al ámbito musical.

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