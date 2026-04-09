Steff Loaiza Muestra Cuentas del Hospital tras Críticas por Recaudación para su Mamá en GoFundMe

La influencer Steff Loaiza respondió a las críticas en redes sociales mostrando documentos del hospital donde se encuentra internada su madre, en medio de la polémica por la recaudación de fondos impulsada por su familia.

A través de un video difundido en redes, la creadora de contenido exhibió lo que sería el estado de cuenta hospitalario y reveló que los gastos ascienden a aproximadamente 5.9 millones de pesos, cifra que incluye tratamientos, cirugías y cuidados intensivos.

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La polémica por las donaciones

La situación generó controversia luego de que Kimberly Loaiza y su esposo compartieran un enlace para recaudar dinero, pese a que previamente habían asegurado que cubrirían los gastos médicos.

Usuarios en redes sociales cuestionaron esta aparente contradicción, señalando que, debido a su nivel económico, no sería necesario pedir apoyo a sus seguidores.

Las críticas se intensificaron rápidamente, convirtiendo el tema en tendencia y poniendo bajo escrutinio tanto a Kimberly como a su familia.

Steff responde mostrando pruebas

Ante los señalamientos, Steff decidió hacer públicos documentos del hospital para transparentar la situación. En el video, se le observa dentro del área administrativa del centro médico mostrando la cifra total acumulada.

De acuerdo con su testimonio, el objetivo era dejar claro el nivel de gasto real y justificar la creación de la campaña de donaciones.

Además, la influencer explicó que los costos no solo corresponden a la hospitalización, sino también a múltiples procedimientos médicos derivados del estado crítico de su madre.

Un cuadro médico delicado

La mamá de las influencers, Mary Martínez, fue hospitalizada tras una infección grave que se complicó con el tiempo, requiriendo intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos.

Incluso, la familia ha señalado que su estado llegó a ser crítico, con episodios que la pusieron “al borde de la muerte”, elevando significativamente los gastos médicos.

La campaña de recaudación, difundida en la plataforma GoFundMe, ha logrado reunir millones de pesos en pocos días, gracias al apoyo de seguidores y figuras públicas, entre ellas Kenia Os, quien donó 1.5 millones de pesos.

Sin embargo, el caso también ha destapado tensiones familiares, luego de que Steff acusara públicamente a su hermana de no cubrir la parte acordada de los gastos, algo que Kimberly ha negado, asegurando que sí contribuirá económicamente.

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