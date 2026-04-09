Aitana en México 2026: Fechas en CDMX, Monterrey y Guadalajara, ¿Cuándo Inicia la Preventa?

La cantante española Aitana confirmó su esperado regreso a México como parte de su gira Cuarto Azul World Tour 2026.

La artista visitará varias ciudades del país, incluyendo Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en una serie de conciertos que prometen ser de los más importantes de su carrera.

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Fechas y recintos de Aitana en México 2026

De acuerdo con la información oficial de la gira, estas son las fechas confirmadas junto con los recintos:

Monterrey: 28 de octubre de 2026. Auditorio Citibanamex

Guadalajara: 30 de octubre de 2026. Auditorio Telmex

Querétaro: 31 de octubre de 2026. Auditorio Josefa Ortiz

Puebla: 4 de noviembre de 2026. Auditorio GNP Seguros

Ciudad de México: 6 de noviembre de 2026. Auditorio Nacional

Estos conciertos forman parte de la etapa latinoamericana del tour, que también incluye ciudades como Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos?

A diferencia de otros países, en México ya hay fechas confirmadas para la venta de boletos:

21 de abril – Venta privada para fans (10:00 hrs)

22 y 23 de abril – Gran venta HSBC (11:00 hrs)

24 de abril – Venta general (11:00 hrs)

El Cuarto Azul World Tour marca un momento clave en la carrera de Aitana, quien se ha posicionado como una de las figuras más fuertes del pop en español.

México, uno de sus mercados más sólidos, será pieza clave en esta gira, por lo que no se descarta que algunas fechas puedan agotarse rápidamente o incluso que abra nuevas fechas.