¿Cuánto Cobró Karol G en Coachella 2026? Esta Cifra Ganó la Colombiana por su Concierto

La presentación de Karol G en el festival Coachella 2026 no solo hizo historia, al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el evento, también la colocó entre las artistas mejor pagadas del cartel.

El concierto estuvo marcado por momentos muy celebrados, uno de ellos fue cuando apareció Becky G, con quien interpretó “Mamii”, que desató algunos de los gritos más eufóricos de la noche.

Más adelante, Karol G dio un giro inesperado al presentar una canción inédita junto a Cigarettes After Sex, una balada que dejó ver una faceta mucho más íntima y sensible de la cantante.

Hacia el final, la colombiana apostó por la nostalgia al invitar a Wisin, con quien repasó clásicos como “Rakata”, “Pam Pam” y “Mayor Que Yo”, reconectando con la esencia del reggaetón.

A lo largo del show, Karol fusionó reggaetón, salsa e incluyó en sus set a un mariachi femenino.

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¿Cuánto cobró Karol G por su show en Coachella?

En un episodio de 2025 de The Town with Matthew Belloni, en el que participó Dave Brooks, director sénior de música en directo y giras de Billboard, se afirmó que un headliner de Coachella puede llegar a cobrar 5 millones de dólares por fin de semana, o 10 millones en total.

En ese rango, se estima que Karol G habría recibido entre 4 y 8 millones de dólares por su participación en la edición 2026.

Esta cifra responde a su estatus actual como una de las artistas latinas más influyentes a nivel global, impulsada por el éxito de sus giras internacionales y álbumes recientes.

¿Cómo se compara con otros artistas?

El caso de Karol G no está lejos de otros headliners del festival. Por ejemplo, Justin Bieber habría cobrado alrededor de 10 millones de dólares por su presentación en esta misma edición, posicionándose como uno de los mejor pagados.

Esto confirma que, aunque la colombiana no alcanzó la cifra más alta del evento, sí se mantiene dentro del grupo élite de artistas mejor remunerados del festival.

La presentación de Karol G marcó un hito cultural y fue uno de los momentos más destacados de Coachella 2026, lo que subraya el peso cultural que hoy tiene la música latina en la industria musical global.

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