Juez Desestima Demanda de Trump contra el Wall Street Journal por Presunta Carta a Epstein

Un juez federal desestimó la demanda presentada por Donald Trump contra el Wall Street Journal y su dueño, Rupert Murdoch. El presidente de Estados Unidos pedía 10 mil millones de dólares por difamación, después de que el periódico difundiera una carta atribuida a Trump, dirigida a Jeffrey Epstein por su cumpleaños cincuenta.

Aunque la amistad entre Donald Trump y Jeffrey Epstein está documentada, el republicano ha buscado desvincularse del empresario señalado por abuso sexual.

y está documentada, el republicano ha buscado desvincularse del empresario señalado por abuso sexual. Medios como el New York Times han señalado que los archivos publicados de Jeffrey Epstein no incluyen algunos señalamientos previos hacia Donald Trump.

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¿Qué dice la supuesta carta de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein?

En 2025 el diario Wall Street Journal publicó una carta atribuida a Donald Trump donde el mandatario felicita a Jefffrey Epstein. La carta habría sido parte de un álbum donde participaron varios amigos de Epstein para felicitarle por su cumpleaños.

La presunta nota de Trump contenía un diálogo ficticio entre el presidente y el empresario. En esta conversación ambos se jactan de conocer “enigmas que nunca envejecen”.

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“Debe haber algo más en la vida que tenerlo todo”, dice una voz. A lo que Donald Trump responde: “Sí lo hay, pero no te diré qué es”. La voz ficticia de Jeffrey Epstein añade: “Yo tampoco lo diré, pues yo también sé qué es”.

La carta de cumpleaños estaría inscrita dentro de la silueta de una mujer desnuda. Al fondo aparece la firma de Donald Trump, que representaría el vello púbico de la figura.

El escrito estaría presente en los documentos revelados por el Congreso, según documentó la agencia AP. Pero Donald Trump ha negado haberla escrito y calificó la noticia como “falsa, maliciosa y difamatoria”.

Donald Trump reformulará demanda contra el Wall Street Journal

El juez federal de distrito Darrin P. Gayles, de Florida, determinó que Trump no logró demostrar que el artículo del Wall Street Journal fuese difundido con intención maliciosa. No obstante, le concedió al presidente la oportunidad de presentar una demanda enmendada.

Los abogados Rupert Murdoch solicitaron previamente a Gayles que dictara que las afirmaciones del artículo eran ciertas y que, por lo tanto, no podían considerarse como una difamación. Sin embargo, el juez señaló que en esta etapa del litigio no podía pronunciarse sobre la veracidad del documento.

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Por su parte, Donald Trump publicó un mensaje donde dijo que la decisión del juez “no es una desestimación”, sino una sugerencia para presentar nuevamente su “poderoso caso”. El presidente aseguró que presentará una nueva demanda el 27 de abril o antes.

El republicano y el empresario señalado por abuso sexual tuvieron una larga relación amistosa desde los años ochenta hasta los dosmil. Explicamos a profundidad la amistad entre Donald Trump y Jeffrey Epstein en el siguiente artículo.

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Con información de AP