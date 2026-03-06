Publican Nuevos Documentos sobre Epstein Que Acusan a Donald Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una serie de documentos que no se habían difundido previamente porque estaban marcados por error como "duplicados".

Se trata de archivos que el Congreso estadounidense ordenó publicar como parte de la investigación contra el fallecido Jeffrey Epstein y las figuras que tuvieron algún contacto con él.

En estos nuevos documentos destacan las entrevistas que el FBI realizó a una mujer, quien dijo haber sido atacada sexualmente por el presidente Donald Trump luego de que Epstein se la presentara.

¿Qué dicen los interrogatorios de la mujer que inculpa al mandatario?

Los documentos describen varios interrogatorios realizados por el FBI a una mujer en 2019, en los que se lee que tanto Epstein como Trump la había agredido sexualmente cuando tenía entre 13 y 15 años.

Noticia relacionada: Citan a Bill Gates a Declarar en Investigación Sobre Jeffrey Epstein

En una de las entrevistas, la mujer dijo que Jeffrey Epstein se la llevó "a Nueva York o a Nueva Jersey" y que le presentó a Trump, a quien le dio un mordisco cuando este intentó forzarla para que le hiciera una felación.

La mujer señaló que durante años ella y su entorno recibieron amenazas para que guardaran silencio sobre este caso, lo que relacionó con el caso Epstein.

Trump niega señalamientos

Trump ha negado cualquier mal comportamiento relacionado con las acusaciones ligadas a Epstein, quien murió en prisión el 10 de agosto de 2019.

Por su parte, el Departamento de Justicia indicó previamente que algunos de los documentos divulgados "contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump".

Noticia relacionada: Difunden Nuevas Fotos de Reuniones de Epstein: Aparecen Donald Trump y Bill Gates

Los demócratas, que han seguido de cerca la publicación de los documentos, acusaron al mandatario de ocultar detalles de la investigación sobre Epstein.

El miércoles, un comité de la Cámara de Representantes votó a favor de que la fiscal general Pam Bondi sea citada para responder cómo está gestionando esos documentos el Departamento de Justicia.

Historias recomendadas:

Con información de AFP

ICM