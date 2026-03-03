Citan a Bill Gates a Declarar en Investigación Sobre Jeffrey Epstein
El comité del Congreso de Estados Unidos que investiga el caso de Jeffrey Epstein citó a declarar a Bil Gattes para esclarecer los nexos que tuvo el confundador de Microsoft con el delincuente sexual
El comité del Congreso de Estados Unidos que investiga al financiero fallecido Jeffrey Epstein solicitó formalmente el testimonio de Bill Gates, cofundador de Microsoft, y de Leon Black, cofundador de Apollo Global Management.
Ambos multimillonarios fueron citados mediante cartas enviadas por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, con el objetivo de recabar información relevante para la investigación.
"El Comité de Supervisión continúa buscando la verdad para los sobrevivientes y todos los estadounidenses", escribió Comer en su cuenta de X.
La solicitud se enmarca en la pesquisa sobre las actividades y contactos de Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales y cuya red de relaciones ha involucrado a varias figuras prominentes del mundo empresarial y financiero.
¿Por qué piden el testimonio de Bill Gates?
El comité busca esclarecer posibles vínculos y detalles sobre la interacción de Gates y Black con Epstein, ya que ambos aparecen en los archivos difundidos sobre el fallecido delincuente sexual.
Los legisladores han enfatizado la importancia de obtener entrevistas transcritas de los citados, que se suman a otras seis personas llamadas a declarar, como parte de los esfuerzos del Congreso para completar un panorama más amplio sobre las operaciones y redes del financiero caído en desgracia.
Un portavoz del comité recordó a la prensa local que la investigación también ha buscado testimonios y documentos relacionados con figuras políticas de alto perfil, incluida la ex primera dama y exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el expresidente Bill Clinton.
Sus declaraciones anteriores y actividades asociadas con Epstein han sido objeto de escrutinio público, y los legisladores han tratado de aclarar cualquier vínculo a través de entrevistas y revisión de registros oficiales para entender mejor el alcance de las relaciones entre Epstein y estos líderes.
Con información de EFE
