Trump Defiende Imagen de Él como Jesús en Plena Controversia con el Papa León XIV

Luego de que este fin de semana, Donald Trump criticara al papa León XIV y lo calificara de "débil", el presidente de Estados Unidos, compartió el domingo una imagen presuntamente hecha con IA en la que aparecía como una figura parecida a Jesús, lo cual provocó polémica y le valió críticas. Su publicación duró unas horas, ya que esta mañana ya había sido borrada de Truth Social.

Noticia relacionada: Trump No se Disculpará con el Papa: Insiste en que León XIV ‘Es Muy Blando’

Hoy, Trump, defendió su publicación. Dijo en la Casa Blanca que creía que era él como un "médico", que cura a la gente.

"Sí la publiqué, pensé que era yo como médico. Se supone que es yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore".

En la publicación, se observa a Trump siendo Jesucristo quien sana a un enfermo. La imagen despertó un gran malestar entre varios sectores, incluso, entre quienes apoyan sus decisiones.

Ayer, el presidente publicó:

"El Papa Leon es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior".

Se lanzó contra el papa, y advirtió que no quiere un papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares, y "que critique al Presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que me eligieron, por una aplastante mayoría". Y remató:

"Leo debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula. No estaba en ninguna lista para ser Papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el Presidente Donald J. Trump".

Después de esto, Trump dijo este lunes 13 de abril 2026, que no se disculpará.

Aquí puedes ver las polémicas declaraciones que han provocado una nueva polémica de Trump.

Historias recomendadas: