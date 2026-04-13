Trump No se Disculpará con el Papa: Insiste en que León XIV ‘Es Muy Blando’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no se disculpará con el papa León XIV por las declaraciones en las que lo acusó de ser “débil contra el crimen”, y por el contrario, insistió en que el pontífice "es muy blando en materia de delincuencia".

En contexto

Este fin de semana, el papa León XIV pidió el fin de la guerra en Ucrania, Sudán y el Líbano.

Un día después de la vigilia por la paz, el pontífice imploró a los líderes que pusieran fin a la violencia.

Más tarde, Donald Trump señaló a León XIV de ser “débil contra el crimen y terrible en política exterior”, y le pidió dedicarse a ser pontífice y no político.

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“No puedo disculparme”

Hoy, 13 de abril de 2026, ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca, el mandatario republicano señaló que no puede disculparse con el papa:

"Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)".

Incluso, lejos de calmar sus ataques al papa, que comenzaron ayer con una larga publicación en su red Truth Social, Trump insistió en que "él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas".

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Papa dice que no le tiene miedo

Este domingo, Trump arremetió contra el pontífice —quien ha sido muy crítico con la guerra de Irán y ha lanzado varios llamamientos a la paz— acusándolo de "débil contra el crimen y terrible en política exterior".

Y este lunes, León XIV respondió que no le tiene "miedo a la Administración de Trump" y dijo a la prensa a bordo del avión papal que seguirá “levantando la voz para construir la paz".

Cabe señalar que además de la tensión con el papa, Trump generó polémica por publicar en sus redes, y luego borrar, una imagen en la que aparecía representado como Jesús.

"Pensé que era yo, como médico", justificó Trump a los medios después de haber eliminado la imagen de las redes sociales.

Video: Trump Publica Imagen Generada con IA Vestido como Jesucristo y le Responden con otra Foto

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Con información de EFE.

spb