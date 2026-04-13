Papa León XIV Dice que No Tiene Miedo a Trump y No Quiere Debatir con Él.

El papa León XIV afirmó este lunes 13 de abril que no tiene miedo al gobierno de Donald Trump y tampoco quiere debatir con él, luego de que el presidente lo calificara como un pontífice "débil" y "pésimo" en política exterior.

A bordo del avión que lo trasladó a Argelia, su santidad indicó que no tiene la intención de confrontarse en un intercambio de argumentos con el mandatario de su país, pues él no es un político, sino un predicador del Evangelio.

"No le temo al gobierno de Trump ni a proclamar con firmeza el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí", dijo el papa estadounidense en una charla con periodistas.

"No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz", añadió horas después de que Trump arremetiera contra él en redes sociales.

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Al ser cuestionado sobre los comentarios del presidente de Estados Unidos n Truth Social, León XIV respondió: "Es irónico, el nombre del sitio en sí. No hace falta decir más", comentó.

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ASJ