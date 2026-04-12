Se Incendian Al Menos 21 Vehículos de CFE en Bodega en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Varios vehículos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultaron afectados por el incendio de pastizales en una bodega de la empresa productiva del Estado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, este domingo 12 de abril.

Al menos 21 camionetas y camiones quedaron quemados, según reportes preliminares. Oficialmente, nignuna autoridad ha detallado la cifra de unidades dañadas por el fuego. Aunque se sabe que no hubo personas lesionadas.

En imágenes verificadas por N+, fueron contabilizados 27 automotores en el parque vehicular ubicado en la colonia Plan de Ayala Sur de la capital chiapaneca, donde ocurrieron los hechos durante la tarde. La extinción de las llamas se prolongó hasta la noche.

El ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez confirmó que las instalaciones incendiadas son de la CFE. En tanto, Protección Civil aseguró que contuvo el fuego alrededor de las 20:00 horas en conjunto con bomberos de la ciudad.

"El incidente se originó por un incendio de pastizal en un predio colindante a las instalaciones de la CFE, en la colonia Plan de Ayala Sur, lo que provocó que algunos vehículos se vieran afectados por el fuego", señaló, sin oficializar el dato de los automotores quemados.

"Estas acciones tienen como objetivo mitigar riesgos a la población y salvaguardar la integridad de las viviendas cercanas. En caso de percibir humo en colonias cercanas, se recomienda cerrar puertas y ventanas", agregó.

La CFE no había emitido ningún reporte del caso hasta la noche de este domingo.

Historias recomendadas:

ASJ