Papa León XIV Inicia en Argelia Gira por África; Pide Paz Desde la Tierra Natal de San Agustín.

El papa León XIV inició este lunes en Argelia una gira histórica por cuatro países de África, desde donde llamó a que prevalezca la paz en el mundo, en medio de la guerra en Medio Oriente y de las recientes críticas del presidente Donald Trump al pontífice.

Su santidad afirmó que el viaje al país que fue colonia francesa, donde antes no había acudido ningún papa, es "una bendición" porque será importante para el diálogo interreligioso y porque "hay que ser siempre puentes para construir la paz y la reconciliación".

Explicó que esta visita, que le llevará también a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, "es un viaje importante" y que era el primero que quería hacer, también para visitar la tierra de San Agustín, ya que el pontífice pertenece a la orden de los agustinos.

En sus primeras declaraciones en un lluvioso Argel, León XIV visitó el monumento a los mártires de la violenta lucha de Argelia por la independencia de Francia, obtenida en 1962.

Cientos de miles murieron en la revolución, durante la cual las fuerzas francesas torturaron a detenidos, hicieron desaparecer a sospechosos y devastaron aldeas como parte de una estrategia de contrainsurgencia para mantener su control del poder.

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En declaraciones en inglés ante una multitud de miles de personas en el monumento, el papa dijo: "Dios desea la paz para cada nación: una paz que no sea meramente una ausencia de conflicto, sino una que sea una expresión de justicia y dignidad", indicó.

"Sé lo difícil que es perdonar. Sin embargo, a medida que los conflictos continúan multiplicándose en todo el mundo, no podemos añadir resentimiento sobre resentimiento, generación tras generación", señaló.

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"Al final, la justicia siempre triunfará sobre la injusticia, así como la violencia, pese a todas las apariencias, nunca tendrá la última palabra", añadió.

El presidente argelino, Abdelmayid Tebún, recibió personalmente al pontífice en el aeropuerto internacional de Argel, en una visita histórica para este país musulmán.

La llegada del papa dio inicio a una intensa gira de 11 días por cuatro naciones africanas que llevará al primer pontífice nacido en Estados Unidos a adentrarse en el creciente corazón de la Iglesia católica.

En Argelia, buscará promover la convivencia cristiano-musulmana en un momento de conflicto global y homenajear al inspirador de su espiritualidad religiosa.

"San Agustín ofrece un puente muy importante para el diálogo interreligioso porque es muy amado en su tierra. Hoy para mi es una bendición, también para la Iglesia y el mundo porque tenemos que ser siempre puentes para construir la paz y la reconciliación", explicó durante el vuelo que partió de Roma.

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