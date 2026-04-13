Sujetos en Moto Roban a 7 Personas en Una Parada de Transporte Público en Ecatepec.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta asaltaron a siete personas que esperaban el transporte público en Ecatepec, un acto de inseguridad más en el municipio del Estado de México aledaño a la capital del país.

El robo ocurrió la mañana del pasado jueves 9 de abril en el cruce de avenida Chiapas y Las Torres, en Tulpetlac, de acuerdo con reportes de seguridad y datos registrados en una cámara de videovigilancia.

Eran cerca de las 6:00 horas, cuando las personas se disponen a ir a su trabajo u otras actividades escolares. Las víctimas: cuatro hombres y tres mujeres que aguardaban en la zona.

Los delincuentes llegaron de frente y amenazaron a las personas con armas de fuego cortas. Ambos ladrones estaban cubiertos del rostro con cascos. Uno de ellos descendió del vehículo para abordar a los ciudadanos, mientras que el conductor se estacionó.

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Incluso, uno de los delincuentes disparó al aire en dos ocasiones, para amedrentarlos. En las imágenes se muestra que todos vieron la imposibilidad de correr para evitar mayores agresiones.

Video: Dos Sujetos en Motocicleta Asaltan a 7 Personas en Parada Transporte en Ecatepec, Edomex.

A un hombre le dijeron que no intentara huir. A todos les quitaron pertenencias e incluso su mochila a una joven.

"Celular, celular", exigían, entre groserías.

Aunque el robo fue captado por una cámara de seguridad, las autoridades no han informado de detenciones al respecto. Tampoco se ha determinado el monto de lo robado ni si la Fiscalía mexiquense desarrolla investigaciones para dar con los responsables.

Más violencia: Detienen a padrastro por asesinato de menor

Ecatepec es conocido por múltiples actos de inseguridad, accidentes y hechos de violencia. Apenas el 12 de abril, se reportó que un sujeto fue detenido por el asesinato de su hijastro en este municipio.

Ian, un niño de ocho años fue asesinado presuntamente por su padrastro al interior de una vivienda ubicada en la colonia San Martín de Porres, en el municipio de Ecatepec.

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De acuerdo con los primeros reportes, el agresor, identificado como Carlos Edmundo “N”, habría golpeado al menor y lo habría herido con un objeto punzocortante. Versiones preliminares señalan que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

Tras el ataque, intentó huir, pero fue retenido por vecinos de la zona, quienes lo entregaron a elementos de la policía municipal que acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia.

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ASJ