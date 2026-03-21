Llevan a Menor de 6 Años Inconsciente al IMSS 66 en Ciudad Juárez; Detienen a Padrastro

La noche del pasado viernes 20 de marzo, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, tras recibir el reporte de un menor de 6 años que había ingresado inconsciente.

De acuerdo con los primeros informes, se indicó que el niño aparentemente había sufrido una caída; sin embargo, al ser revisado por personal médico, se percataron de que presentaba múltiples golpes de gravedad, principalmente en la cabeza.

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Los hechos se registraron en calles de la colonia Manuel Valdez, donde vecinos señalaron que durante la noche se escuchaban ruidos en una vivienda, como si se realizaran trabajos de construcción.

Al acercarse para verificar lo que ocurría, observaron al padrastro del menor con el niño en brazos, quien les indicó que el pequeño se había caído de la cama.

Vecinos Auxiliaron en el Traslado del Menor al Hospital

Posteriormente, vecinos del sector auxiliaron al hombre para que el menor recibiera atención médica. Inicialmente, fue trasladado al Centro Comunitario Manuel Valdez, donde se les informó que no había servicio, por lo que fue llevado a la Clínica 66 del IMSS.

De acuerdo a la información brindada, el menor ingresó inconsciente debido a un paro cardiorrespiratorio, del cual fue estabilizado; sin embargo, permanece en estado crítico, bajo intubación.

Detienen al Padrastro; Investigan Posible Agresión

En el hospital fue detenido el padrastro del niño, identificado como José Enrique, de 34 años de edad, para ser investigado. De acuerdo con las primeras versiones, el hombre habría golpeado al menor contra la pared y el piso, además de un posible abuso sexual.

Hasta el momento, el menor ha sido identificado como David, quien además tiene un hermano de 4 años y un hermano gemelo, quien habría señalado que el ahora detenido golpeaba al niño.

Catean Domicilio del Menor Agredido

Tras el reporte registrado durante la noche, la mañana de este sábado 21 de marzo, autoridades acudieron al domicilio del menor para realizar un cateo, el cual fue autorizado por la madre.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre lo encontrado en la vivienda ni sobre la situación legal del detenido. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, las autoridades puedan brindar más detalles de lo ocurrido en este caso.

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