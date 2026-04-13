¿Qué Estaciones del Metro CDMX Presentan Retrasos la Tarde de Hoy 13 de Abril 2026?

Las estaciones del Metro CDMX han presentado retrasos este lunes 13 de abril 2026, y en N+ te decimos cuáles registran afectaciones, en pleno regreso a clases de Semana Santa 2026.

Según usuarios del Metro CDMX se han reportado retrasos y avance lento en diversas líneas, por lo que las autoridades del servicio recomendaron salir con anticipación y tomar en cuenta otras rutas.

¿Cuáles son las principales líneas del Metro CDMX con afectaciones?

Por la mañana solo había 10 trenes en las siguientes estaciones, lo que provocó aglomeraciones y caos en las estaciones.

Video. ¿Qué Pasó en Metro Pantitlán Hoy?: Usuarios Reportan Gran Afluencia y Retraso de Trenes

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 7

Línea 8

Línea 9

Línea B

Línea 12

Mientras que en estas líneas, solo hubo 6 trenes.

Línea 4

Línea 5

Línea 6

Línea A

Retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX

En la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México han ocurrido retrasos en el servicio de trenes. Esto ha ocasionado aglomeración de personas en varias estaciones. Indios Verdes fue uno de los puntos donde se concentraron más personas, que esperaron por más de 10 minutos para abordar alguno de los trenes.

Por si fuera poco, una usuaria denunció que las escaleras eléctricas no funcionan desde hace un año.

Estas son las demandas del Sindicato del Metro CDMX

En las exigencias del sindicato de trabajadores del Metro son:

Aumento salarial

Compactación de categorías laborales

Modernización de líneas como la Línea 1, 2, 3 y A

Atención inmediata a servicios como el Cendi de Tláhuac

Resolución directa de conflictos laborales dentro del STC

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Con información de N+

HVI