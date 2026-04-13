Muere Felipe Staiti, Guitarrista y Fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 Años

El guitarrista Felipe Staiti, fundador de la banda de rock Los Enanitos Verdes, falleció este lunes 13 de enero a los 64 años de edad.

La noticia la dio a conocer el entorno del músico y hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento del músico argentino nacido el 29 de agosto de 1961 en Mendoza.

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"Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo", escribió vía la red social Instagram su mánager William Ramirez.

"Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español", añadió el reconocido representante de talentos de la industria musical.

¿Quién era Felipe Staiti?

Staiti fue un reconocido músico, compositor y guitarrista argentino, miembro fundador y pilar fundamental de la icónica banda de rock en español Los Enanitos Verdes.

Fue pieza clave en el sonido de la banda y autor/coautor de clásicos como "La Muralla Verde". En septiembre de 2012, la edición argentina de la Rolling Stone consideró a Staiti como el 62.º mejor guitarrista del rock argentino.

Con la muerte de Staiti, actualmente ya no sobrevive ninguno de los miembros originales de la icónica banda. Marciano Cantero (vocalista y bajista) y Daniel Piccolo (batería) fallecieron en 2022.

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AMP