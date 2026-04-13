Draft WNBA 2026: Este es el Nuevo Equipo de Gabriela Jaquez, la Jugadora de Ascendencia Mexicana

Luego de haber conquistado el título de la NCAA con las UCLA Bruins el pasado domingo 5 de abril, Gabriela Jaquez asistió a la ceremonia del Draft 2026 de la WNBA. La basquetbolista de raíces mexicanas y cuyo hermano Jaime juega en la NBA, lideró al equipo en aquel partido de la final con 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, registrando un doble-doble en el juego por el campeonato que finalizó 79-51. Ese tipo de actuaciones la colocó como una de las jugadoras más sólidas y prometedoras de cara al Draft, en donde fue elegida en primera ronda.

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Gabriela Jaquez, de 22 años de edad, fue una de las 15 invitadas oficiales para asistir a la ceremonia del Draft, dejando en claro que su nombre estaba bien posicionado rumbo a la primera ronda. Recordemos que la WNBA es la principal liga profesional de baloncesto femenino en Estados Unidos y, aunque algunos analistas colocaban a Gabriela fuera del top ten para el draft, su cierre de temporada le puso los reflectores encima.

Aquí te decimos cuál es el nuevo equipo de Gabriela Jaquez.

¿En qué equipo de la WNBA jugará Gabriela Jaquez?

Gabriela Jaquez fue elegida por el equipo de Chicago Sky en la quinta selección global. "Welcome to tthe Chi, Gabriela", publicó el equipo en su cuenta oficial para darle la bienvenida a la basquetbolista de raíces mexicanas.

WELCOME TO THE CHI, GABRIELA! 🤩 pic.twitter.com/KchPIebaUY — Chicago Sky (@chicagosky) April 13, 2026

¿Gabriela Jaquez es mexicana?

Gabriela Jaquez nació en California, Estados Unidos; es una jugadora de basquetbol colegial que jugó para UCLA. Es hija de Jaime y Ángela Jaquez, quienes jugaron basquetbol en la Universidad de Concordia en California.

Su abuelo Ezequiel Jaquez emigró hacia Estados Unidos proveniente de México, por lo que Gabriela tiene ascendencia mexicana. Además, Gabriela es la hermana menor de Jaime Jaquez Jr., quien actualmente juega en la NBA para el Miami Heat, siendo una de las figuras de ascendencia latina más importantes en la mejor liga del mundo

Nacidos en California, los hermanos Jáquez tienen sangre mexicana y representan al equipo tricolor a nivel de selecciones.

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DB