FES Cuautitlán Se va a Paro de 48 Horas; Alumnos Exigen Esclarecer Crimen Contra su Compañero.

Alumnos de la Facultad de Estudios Superiores de Cuatitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidieron una suspensión de actividades escolares ante la exigencia de seguridad y el esclarecimiento del asesinato de uno de sus compañeros.

La unidad académica de la Máxima Casa de Estudios del país informó la noche de este lunes 13 de abril que el paro se prolongará durante 48 horas, aunque el aviso fue emitido a la comunidad del campo cuatro.

"El día de hoy, un grupo de alumnas y alumnos del Campo Cuatro realizaron una asamblea en las instalaciones de la Facultad, en la cual determinaron realizar un paro académico de 48 horas, a partir del día de hoy a las 20:00 horas, reanudándose las actividades académicas el día jueves en su horario habitual", se indicó en un comunicado.

Asimismo, la FES Cuautitlán indicó que recibió un pliego petitorio que "integra diversas necesidades y solicitudes de la comunidad", pero no detalló las peticiones formuladas por el alumnado.

Se precisó que las actividades administrativas continuarán desarrollándose de manera regular en el campus ubicado en la vía Cuautitlán-Teoloyucan, en el pueblo de San Sebastian Xhala del municipio de Cuautitlán Izcalli.

Ni el gobierno de la morenista Delfina Gómez, ni las autoridades ministeriales de la entidad se han pronunciado a cuatro días de que ocurrió el homicidio del alumno.

Video: Alumnos de la FES Cuautitlán Toman Caseta de Tepotzotlán en la México-Querétaro, ¿Qué Exigen?

El descontento por la inseguridad

El pasado jueves 9 de abril, Joel Ulises Cristóbal Castillo, estudiante de la licenciatura de Administración, fue asesinado a balazos en inmediaciones de la FES Cuautitlán.

Inicialmente, se reportó que el joven pudo ser víctima de un asalto. Sin embargo, al día siguiente, el alcalde de la demarcación mexiquense, Daniel Serrano Palacios, desmintió en una sesión de Cabildo cualquier robo de pertenencias y señaló un ataque directo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas en la calle Narciso Mendoza, que conecta con el ingreso del campo cuatro del plantel. El caso generó indignación de la comunidad estudiantil, que convocó a manifestar su preocupación.

Este lunes 13 de abril, los estudiantes realizaron una asamblea para demandar seguridad en la FES Cuautitlán y que se esclarezca por qué ocurrió el asesinato de Joel Ulises, quien presuntamente recibió al menos dos disparos.

Después de la asamblea, los alumnos bloquearon la vía Cuautitlán-Teoloyucán y avanzaron por carriles centrales de la autopista México-Querétaro. Gritaron consignas en demanda de justicia a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y pidieron mejora de vialidades, garantías de seguridad en los alrededores de su centro de estudios, así como una mesa de diálogo con autoridades municipales.

Al llegar a la caseta de Tepotzotlán, dieron paso libre a vehículos al levantar las plumas de las 11 garitas de cobro. Alrededor de las 22:29 horas, los estudiantes se retiraron de la zona.

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ASJ