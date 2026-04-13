Familia Trump Enfrenta Polémica; los Acusan de Conflicto de Interés en Negocios Internacionales

El negocio inmobiliario familiar de Donald Trump atraviesa la expansión más rápida en el extranjero desde su fundación hace un siglo, y cada acuerdo podría influir potencialmente en todo, desde los aranceles hasta la ayuda militar.

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Encabezado por Eric y su hermano Donald Jr., el negocio familiar se ha expandido a las criptomonedas con emprendimientos que generaron miles de millones de dólares, pero suscitaron preguntas sobre si algunos grandes inversionistas recibieron un trato preferencial a cambio.

Hermanos han invertido en varias empresas

Los hermanos también se han incorporado o han invertido en varias empresas que buscan hacer negocios con el gobierno que dirige su padre. El mes pasado, cerraron un acuerdo que les otorga participaciones valoradas en millones en un fabricante de drones armados que busca contratos con el Pentágono y con Estados del Golfo Pérsico atacados por Irán y dependientes del ejército de Estados Unidos, encabezado por su padre.

La Casa Blanca y la Organización Trump niegan que exista algún problema ético. Cuestionado sobre el tema en una reciente conferencia sobre criptomonedas, Donald Jr. afirmó:

“Francamente, esto ya cansa”.

El problema de los conflictos de interés se remonta a hace una década, cuando Trump se postuló por primera vez a un cargo, pero algunos expertos en ética gubernamental e historiadores sostienen que es más apremiante que nunca, ya que en su segundo mandato se acumulan conflictos que consideran sin precedentes, descarados y peligrosos para la democracia.

Gobiernos adoptan enfoque de no intervención

En el primer mandato de Trump, la Organización Trump no concretó ningún acuerdo en el extranjero. En poco más de un año de su segundo mandato, hizo ocho, todos supuestamente en cumplimiento de la norma autoimpuesta por la Organización Trump de no hacer negocios directamente con gobiernos extranjeros.

Pero los gobiernos en Estados autoritarios y de partido único rara vez adoptan un enfoque de no intervención, especialmente cuando el negocio pertenece a un presidente en funciones.

En Qatar, un proyecto de club de golf y villas Trump está siendo desarrollado en parte por una empresa propiedad del gobierno qatarí. En Vietnam, donde The New York Times informó que el gobierno expulsó a agricultores de sus tierras para dar paso a un complejo turístico Trump, el vice primer ministro dio su aprobación al acuerdo en una ceremonia. Y en Arabia Saudí, un complejo turístico “Trump Plaza” planificado en el mar Rojo está siendo construido por un promotor inmobiliario saudí cercano a la familia gobernante.

¿Organización Trump obtuvo millones en comisiones?

La Organización Trump ha mencionado que hasta ahora no ha hecho acuerdos con gobiernos, y señaló que la empresa saudí era privada, está “colaborando” con el negocio qatarí y que no había cerrado una “asociación” con él que hubiera infringido sus normas autoimpuestas.

Negocio de criptomonedas y Binance

Otro acuerdo que plantea preguntas sobre conflictos de interés salió a la luz por primera vez en un artículo de The Wall Street Journal en enero, un año después de haberse concretado.

Días antes de la investidura, la familia Trump vendió casi la mitad de su negocio de criptomonedas World Liberty Financial a una empresa vinculada al gobierno de Emiratos Árabes Unidos, dirigida por un miembro de la familia real emiratí, por 500 millones de dólares.

Una segunda entidad de Emiratos Árabes Unidos, un fondo gubernamental, invirtió en la plataforma de intercambio de criptomonedas offshore Binance utilizando 2 mil millones de dólares en una moneda digital llamada stablecoin emitida por World Liberty. Eso permitió que la empresa Trump, que recibió los dólares, los colocara en inversiones seguras como bonos o fondos del mercado monetario y se quedara con decenas de millones de dólares en intereses.

Poco después, el gobierno de Trump revirtió una restricción de la era Biden y concedió a Emiratos Árabes Unidos acceso a chips avanzados de Estados Unidos. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, recibió más tarde un indulto de Trump, pese a haberse declarado culpable de no impedir que delincuentes usaran su plataforma para mover dinero vinculado al abuso sexual infantil, el narcotráfico y el terrorismo.

Miles de millones en criptomonedas

World Liberty también ha proporcionado una fuente de ingresos separada a una nueva sociedad de responsabilidad limitada de Trump mediante la venta de “tokens de gobernanza” que otorgan a sus propietarios ciertos derechos de voto en el negocio, aunque no participaciones accionarias, recaudando 2 mil millones de dólares el año pasado. Eso se traduce en cientos de millones de dólares para los Trump a través de su participación de propiedad en World Liberty y de un acuerdo paralelo separado que les permite quedarse con una parte de esas ventas.

Un gran inversionista en tokens fue Justin Sun, un multimillonario de las criptomonedas que, como extranjero, tendría prohibido por ley hacer donaciones políticas a políticos de Estados Unidos. Entre la elección de Trump y la investidura, Sun gastó 75 millones de dólares en tokens.

En febrero del año pasado, una demanda federal que acusaba a Sun de engañar a inversionistas fue suspendida antes de resolverse el mes pasado con una multa de 10 millones de dólares.

Luego están las monedas tipo souvenir “meme”, estampadas con el rostro de Trump, que salieron a la venta días antes de que prestara juramento el año pasado.

Durante los cuatro meses siguientes, las monedas generaron 320 millones de dólares, que en su mayoría fueron a parar a entidades vinculadas a Trump, según el rastreador de blockchain Chainalysis. Eso es más del doble del dinero recaudado en cuatro años operando su hotel de Washington D.C. durante el primer mandato de Trump.

A diferencia de los lobistas o donantes de campaña que intentan influir en Trump, los compradores de las monedas pueden comprar de forma anónima. Uno que decidió hacer pública su compra fue Sun, quien gastó 200 millones de dólares en las monedas y obtuvo acceso a Trump en una gala que organizó para los mayores compradores.

Otro negocio familiar de criptomonedas, American Bitcoin, salió a bolsa en septiembre, lo que dio a Donald Jr. y Eric alrededor de mil millones de dólares en riqueza “en papel” en ese momento. Meses antes, su padre anunció una nueva reserva nacional.

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Con información de AP

HVI