Donald Trump Arremete Nuevamente Contra el Papa por Guerra en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyas iniciativas bélicas y de ⁠inmigración han sido condenadas por el papa León XIV, reiteró sus críticas hacia el líder religioso el martes 15 de abril por la noche.

En una publicación en Truth Social, Trump instó a que "alguien ​le diga al papa León" sobre los asesinatos de manifestantes por parte de Irán ‌y que "es absolutamente inaceptable que Irán tenga una bomba nuclear".

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero. Teherán respondió con sus propios ataques contra Israel y los Estados del Golfo Pérsico donde hay bases estadounidenses.

Los ⁠ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques israelíes en Líbano han causado miles de muertos y millones de desplazados.

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Irán no ‌tiene armas nucleares, mientras que Estados Unidos sí. Se cree ‌que Israel es el único país de ⁠Medio Oriente con armas nucleares.

Aunque los países occidentales llevan mucho tiempo creyendo que Irán quiere una bomba nuclear —o al menos la capacidad de fabricarla muy rápidamente—, Teherán siempre lo ha negado, alegando su pertenencia al Tratado de ​No Proliferación Nuclear.

Video: Papa León XIV Responde a Trump: Esto Dijo.

Riesgos de una "tiranía mayoritaria"

Los ​comentarios de ‌Trump ‌se producen después de que el papa advirtiera este mismo día del riesgo de que las democracias caigan en una "tiranía mayoritaria".

León XIV, primer papa estadounidense, escribió en una carta publicada por el Vaticano sobre el uso ​del poder en las sociedades democráticas, y dijo que las democracias solo se mantienen sanas cuando están arraigadas en valores ‌morales.

El papa ha ‌criticado la decisión de Trump de iniciar la guerra contra Irán, afirmando que Dios rechaza las oraciones de quienes inician guerras y tienen "las manos manchadas de sangre".

León calificó de inaceptable la amenaza de Trump de este mes de destruir la civilización iraní y anteriormente se negó a unirse a la iniciativa del presidente ‌estadounidense denominada "Junta de Paz" para Gaza.

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El líder religioso también ha instado a una "profunda reflexión" sobre el trato ⁠que reciben los migrantes en Estados Unidos, mientras que Trump ha aplicado una política de inmigración de línea dura.

El domingo, Trump calificó ​al ​papa de "débil" y "terrible" en ​materia ‌de delitos y política exterior

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Con información de Reuters

ASJ