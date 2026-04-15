Secretario de Hacienda Se Reúne con Titular del Tesoro de EUA: ¿De Qué Temas Hablaron?

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, se reunió con el titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (EUA), Scott Bessent, para discutir temas relacionados con la cooperación económica entre ambos países.

En redes sociales, Scott Bessent reveló que la reunión con Édgar Amador Zamora se llevó a cabo el martes, 14 de abril de 2026.

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¿De qué hablaron los secretarios de Hacienda y del Tesoro?

El secretario del Tesoro estadunidense detalló que conversó con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre temas prioritarios, regionales y financieros para México y Estados Unidos, entre ellos:

El Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos.

Temas regionales y financieros más amplios de interés mutuo.

Prioridad conjunta de combatir las finanzas ilícitas.

Yesterday, I met with Mexican Secretary of Finance @Edgar_Amador_Z to discuss ongoing economic cooperation between the United States and Mexico.



We exchanged views on shared priorities under the U.S.-Mexico Action Plan on Critical Minerals and discussed broader regional and… pic.twitter.com/u243smr4o9 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 15, 2026

Liquidación de CIBanco

Este jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó liquidar CIBanco, para que se puedan cursar ciertas transferencias indispensables para completar su el proceso, en México.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la medida es “para facilitar los esfuerzos del Gobierno de México para liquidar y disolver CIBanco” y que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) “considera apropiado modificar la orden para permitir ciertas transferencias de fondos”.

En 2025, el Tesoro de Estados Unidos cerró el acceso al sistema financiero estadounidense por presuntos vínculos con el lavado de dinero, ligado al tráfico ilícito de drogas.

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Con información de N+.

RMT