¿Qué Pasó Hoy en Zona Arqueológica de Tlalpan? Reportan Atrapados en Periférico e Insurgentes

La mañana de hoy, 15 de abril de 2026, equipos de emergencia se movilizaron en una zona arqueológica de Tlalpan; esto es lo que se sabe sobre el reporte de personas presuntamente atrapadas en Periférico e Insurgentes, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en la zona arqueológica de Tlalpan?

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre reportó que dos personas estarían atrapadas en una cavidad de la zona arqueológica, ubicada entre Periférico Sur e Insurgentes, donde se ubica el Monumento Hombre de Paz de la Ruta de la Amistad.

Autoridades de Protección Civil acudieron al sitio para investigar qué pasó y confirmar si las personas están atrapadas, para así proceder al rescate.

Video: ¿Qué Pasó en Tlalpan Hoy? Equipos de Emergencias Buscan a Personas Presuntamente Atrapadas

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Mapa de la zona arqueológica en Periférico e Insurgentes

Información en desarrollo…

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RMT