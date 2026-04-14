Video: Momento en que Tráiler ‘Rápido y Furioso’ Choca en Periférico Sur y San Jerónimo, CDMX

Un tráiler a toda velocidad chocó en carriles centrales de Periférico, a la altura de San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México (CDMX); aquí puedes ver el video del momento exacto en que la unidad se impacta.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Eje Central Hoy? Esto Se Sabe Sobre la Muerte de un Hombre en Una Pipa de Gas

¿Qué pasó en Periférico y San Jerónimo?

En redes sociales, circuló un video en el que se observa a un enorme tráiler que viajaba ‘rápido y furioso’ en los carriles centrales de Periférico Sur, con dirección al norte de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado, 11 de abril de 2026, a la altura de San Jerónimo, donde usuarios de redes sociales lograron grabar en video lo que estaba pasando con el tráiler.

De pronto, la caja del tráiler chocó contra un puente peatonal, desprendiéndose de la pesada caja, que quedó tirada en pleno Periférico.

El puente no cayó por el impacto y se desconoce si resultó afectado en su estructura.

Por fortuna, casi no pasaban autos cuando ocurrió el aparatoso accidente; sin embargo, el video se ve el momento en que un vehículo color blanco logró pasar sin mayor problema.

La caja del tráiler quedó tirada ocupando dos de los tres carriles del Periférico, sin que se reportaran personas lesionadas.

Video: Momento en que Tráiler Choca con un Puente Peatonal y Pierde Caja en Periférico Sur, CDMX

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT