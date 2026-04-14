¿Qué Pasó en Eje Central Hoy? Esto Se Sabe Sobre la Muerte de un Hombre en Una Pipa de Gas
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Los hechos ocurrieron en la Avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Ayuntamiento, en la zona centro de la Ciudad de México
La mañana de este 14 de abril, el copiloto de una pipa de gas fue hallado muerto al interior de la unidad ubicada en el Eje Central; cuerpos de emergencia se encuentran en la zona
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Servicios de rescate se movilizaron hoy, 14 de abril de 2026, para atender una emergencia que se presentó en el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX); esto es lo que se sabe sobre la muerte de un hombre, al interior de una pipa de gas LP.
¿Qué pasó con la pipa de gas?
De acuerdo con los primeros reportes, el copiloto que viajaba en la pipa de gas LP murió a bordo de la unidad -que cuenta con capacidad para 12,500 litros- la mañana de este martes.
Los hechos ocurrieron en la Avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Ayuntamiento, en la zona centro de la Ciudad de México.
Un hombre murió al interior de una pipa de gas que circulaba sobre el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y Ayuntamiento, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.— NMás (@nmas) April 14, 2026
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Con información de N+.
RMT