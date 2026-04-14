Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasó en Eje Central Hoy? Esto Se Sabe Sobre la Muerte de un Hombre en Una Pipa de Gas

¿Qué Pasó en Eje Central Hoy? Esto Se Sabe Sobre la Muerte de un Hombre en Una Pipa de Gas

|

N+

-

Los hechos ocurrieron en la Avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Ayuntamiento, en la zona centro de la Ciudad de México

La mañana de este 14 de abril, el copiloto de una pipa de gas fue hallado muerto al interior de la unidad ubicada en el Eje Central; cuerpos de emergencia se encuentran en la zona

La mañana de este 14 de abril, el copiloto de una pipa de gas fue hallado muerto al interior de la unidad ubicada en el Eje Central; cuerpos de emergencia se encuentran en la zona

COMPARTE:

Servicios de rescate se movilizaron hoy, 14 de abril de 2026, para atender una emergencia que se presentó en el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX); esto es lo que se sabe sobre la muerte de un hombre, al interior de una pipa de gas LP.

¿Qué pasó con la pipa de gas?

De acuerdo con los primeros reportes, el copiloto que viajaba en la pipa de gas LP murió a bordo de la unidad -que cuenta con capacidad para 12,500 litros- la mañana de este martes.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Ayuntamiento, en la zona centro de la Ciudad de México.

Información en desarrollo…      

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Accidentes
Inicio Ciudad de México Que paso en eje central hoy 14 de abril 2026 esto se sabe sobre muerte de copiloto de pipa de gas