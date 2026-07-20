Accidentes

Motociclista Choca Contra Puente y Cae al Vacío en Veracruz

Un aparatoso accidente se registró en el puente que comunica de la carretera Veracruz-Xalapa a la colonia Río Medio 2, ahí un motociclista se impactó contra el poste y cayó al vacío.

motociclista resulta lesionado tras chocar contra puente y caer al vacío en Veracruzmotociclista resulta lesionado tras chocar contra puente y caer al vacío en Veracruz. Foto: Archivo N+

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Impactante accidente en Veracruz: motociclista choca y cae al vacío desde puente Río Medio Dos. ¿Qué pasó exactamente?

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