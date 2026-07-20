Motociclista Choca Contra Puente y Cae al Vacío en Veracruz

La tarde de este domingo 19 de julio se reportó un aparatoso accidente donde se vio involucrado un hombre el cual resultó lesionado tras caer de un puente tras chocar la motocicleta en la cual e transportaba.

Según los datos recabados los hechos ocurrieron sobre el puente que conecta la carretera Veracruz-Cardel con la colonia Río Medio Dos, donde el motociclista presuntamente aceleró más de lo necesario y chocó contra el barandal lo que ocasionó que saliera proyectado hacia el vacío a un costado del puente vehicular.

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El reporte de hechos señala que al lugar llegaron técnicos en urgencias quienes brindaron los primeros auxilios al hombre herido, a quien se llevaron consciente a bordo de una ambulancia ,para recibir atención médica especializada en un hospital cercano.

Diversos cuerpos de seguridad y auxilio se dieron cita en el punto, entre ellos agentes de tránsito y vialidad quienes abanderaron la zona ya que en este punto la vialidad se afecto ligeramente.

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Otro aparatoso accidente ocurrido recientemente en Veracruz

El pasado viernes 17 de julio se informó un fuerte accidente que causó la movilización de cuerpos de emergencias en la zona conurbada. Según el reporte de hechos una camioneta chocó contra un pilar de soporte de uno de los puentes en la parte baja del distribuidor vial “La Boticaria” en el municipio de Boca del Río.

El reporte en el lugar, es de que presuntamente el conductor no pudo frenar su unidad por una presunta falla mecánica, y prefirió estrellarla contra el pilar en ligar de causar daños a terceros. Las autoridades de tránsito acudieron para tomar conocimiento e informaron que la vialidad no se afectó ya que todo ocurrió sobre el camellón. Derivado de este aparatoso accidente no se reportaron personas lesionadas.