Accidentes

Muere Menor de Edad en Accidente de Autobús sobre la Autopista México-Tuxpan

La unidad con pasajeros a bordo impactó de manera lateral contra la barrera de contención, a causa de una posible falla mecánica.

La unidad se accidentó con pasajeros a bordo sobre la autopista.La unidad se accidentó con pasajeros a bordo sobre la autopista. Foto: Alberto Tejeda

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Un autobús impacta en la México-Tuxpan, causando la muerte de un menor y 13 heridos. ¿Falla mecánica? Conoce los detalles de este trágico suceso.

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