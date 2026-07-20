Muere Menor de Edad en Accidente de Autobús sobre la Autopista México-Tuxpan

En la autopista México-Tuxpan en el kilómetro 123+800, en el paraje conocido como el Zoquita se registró aparatoso accidente.

El autobús de pasajeros con número económico 6019 que viajaba de Tulancingo, Hidalgo, con destino a Poza Rica en Veracruz, impactó de manera lateral contra la barrera de contención a causa de una posible falla en el sistema de frenado.

Al sitio arribó la unidad 15 de la Cruz Roja, delegación Xicotepec, cuyo personal valoró a 13 personas lesionadas, de las cuales 2 fueron trasladadas al hospital integral de la zona.

Trece lesionados y un menor de edad muerto deja accidente en la México-Tuxpan

Se confirmó que un menor de edad murió en el lugar al no presentar signos vitales. En el auxilio también participaron elementos de Protección Civil, bomberos y Seguridad Pública.

Ante este hecho, la cruz roja mexicana exhortó a los conductores a revisar constantemente el sistema de frenado y el mantenimiento de los vehículos, así como a manejar con precaución en carreteras.

Con información de N+

JAPR