Localizan a Menores Inconscientes y en Estado de Ebriedad en Torreón

Dos menores de 14 años fueron localizados inconscientes y en estado de ebriedad en la vía pública en la colonia Campo Nuevo Zaragoza en Torreón.

Al lugar acudieron elementos de la Unidad Violeta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como personal de la Cruz Roja para brindar atención médica a los jóvenes.

De acuerdo a la comandante Blanca, titular de la Unidad Violeta, los menores fueron canalizados al Centro de Integración Juvenil para su atención y acompañamiento.

Mencionó que también se dio aviso a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que se hará cargo del seguimiento al caso.

Como parte del protocolo, se localizaron a familiares de las menores, quienes una vez acreditado su parentesco se les fueron entregados bajo su resguardo.

Detectan mezcla de cristal y cocaína en jóvenes fallecidos en Francisco I. Madero

El delegado de la Fiscalía General de la Región Laguna II, Iván Hernández, informó los resultados de los estudios patológicos practicados a los órganos de dos jóvenes que murieron en el ejido Colón, en el municipio de Francisco I. Madero.

De acuerdo con los análisis, fueron detectadas sustancias con características cristaloides, correspondientes a una combinación de cristal y cocaína.

El consumo de estas sustancias habría ocurrido durante una convivencia realizada la madrugada del domingo 14 de junio.

El delegado señaló que también fueron entrevistadas otras tres personas que presentaron afectaciones en su estado de salud, como parte de las investigaciones.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar el origen de los narcóticos y esclarecer los hechos.