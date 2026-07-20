Seguridad

Localizan a Menores Inconscientes y en Estado de Ebriedad en Torreón

Autoridades localizaron a dos menores inconscientes y en estado de ebriedad en la colonia Campo Nuevo Zaragoza en Torreón.

Localizan a Menores Inconscientes y en Estado de Ebriedad en TorreónLos menores fueron canalizados al Centro de Integración Juvenil. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante hallazgo en Torreón: dos menores de 14 años fueron encontrados inconscientes y ebrios. Autoridades y Cruz Roja intervinieron. PRONNIF dará seguimiento. ¿Qué está pasando en nuestras calles?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+