¿Hoy Hay Contingencia Ambiental en CDMX? Así Está la Calidad del Aire

En la Ciudad de México ya está haciendo calor, luego de varios días lluviosos, y con estas condiciones climáticas, la concentración de ozono podría aumentar; en N+, te damos un reporte oportuno sobre la posible activación de contingencia ambiental hoy, 15 de abril de 2026, en CDMX.

Calor en CDMX

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre marzo y mayo de 2026 la temperatura podría aumentar unos 3 grados centígrados, periodo en el que se podrían registrar entre 4 y 5 olas de calor, en la Megalópolis.

Según el pronóstico, mayo sería el mes con más días con calor extremo.

El aumento de la temperatura en el mundo incrementa el riesgo de olas de calor más frecuentes.

Se estima que la ola de calor más extensa podría durar 15 días.

¿En qué casos se activa contingencia ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señala que la temporada seca-caliente, lo que conocemos como la temporada de ozono, se caracteriza por la presencia de sistemas de alta presión que ocasionan días despejados, con escasa humedad, radiación solar intensa y poco viento, lo que a su vez promueve una mayor formación y acumulación de ozono.

Según la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, habrá entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono superiores al valor de activación de la Fase I de contingencia ambiental.

¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

En N+, a continuación te damos un reporte detallado y puntual sobre la calidad del aire, en la Ciudad de México, hoy.

08:00 horas: La CDMX amaneció hoy con buena calidad del aire en casi todas las alcaldías, con excepción de la Venustiano Carranza, donde fue aceptable.

Información en desarrollo…

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Con información de N+.

RMT