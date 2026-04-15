¿Hoy Hay Contingencia Ambiental en CDMX? Así Está la Calidad del Aire
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Aquí te decimos cómo está la calidad del aire hoy y si se activará contingencia ambiental, en Ciudad de México
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En la Ciudad de México ya está haciendo calor, luego de varios días lluviosos, y con estas condiciones climáticas, la concentración de ozono podría aumentar; en N+, te damos un reporte oportuno sobre la posible activación de contingencia ambiental hoy, 15 de abril de 2026, en CDMX.
Calor en CDMX
- De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre marzo y mayo de 2026 la temperatura podría aumentar unos 3 grados centígrados, periodo en el que se podrían registrar entre 4 y 5 olas de calor, en la Megalópolis.
- Según el pronóstico, mayo sería el mes con más días con calor extremo.
- El aumento de la temperatura en el mundo incrementa el riesgo de olas de calor más frecuentes.
- Se estima que la ola de calor más extensa podría durar 15 días.
¿En qué casos se activa contingencia ambiental?
- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señala que la temporada seca-caliente, lo que conocemos como la temporada de ozono, se caracteriza por la presencia de sistemas de alta presión que ocasionan días despejados, con escasa humedad, radiación solar intensa y poco viento, lo que a su vez promueve una mayor formación y acumulación de ozono.
- Según la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, habrá entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono superiores al valor de activación de la Fase I de contingencia ambiental.
¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?
En N+, a continuación te damos un reporte detallado y puntual sobre la calidad del aire, en la Ciudad de México, hoy.
- 08:00 horas: La CDMX amaneció hoy con buena calidad del aire en casi todas las alcaldías, con excepción de la Venustiano Carranza, donde fue aceptable.
Información en desarrollo…
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Con información de N+.
RMT