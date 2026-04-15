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¿Hoy Hay Contingencia Ambiental en CDMX? Así Está la Calidad del Aire

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Aquí te decimos cómo está la calidad del aire hoy y si se activará contingencia ambiental, en Ciudad de México

Vista panorámica de la Ciudad de México. Foto: N+

Vista panorámica de la Ciudad de México. Foto: N+

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En la Ciudad de México ya está haciendo calor, luego de varios días lluviosos, y con estas condiciones climáticas, la concentración de ozono podría aumentar; en N+, te damos un reporte oportuno sobre la posible activación de contingencia ambiental hoy, 15 de abril de 2026, en CDMX.

Calor en CDMX

  • De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre marzo y mayo de 2026 la temperatura podría aumentar unos 3 grados centígrados, periodo en el que se podrían registrar entre 4 y 5 olas de calor, en la Megalópolis.
  • Según el pronóstico, mayo sería el mes con más días con calor extremo.
  • El aumento de la temperatura en el mundo incrementa el riesgo de olas de calor más frecuentes.
  • Se estima que la ola de calor más extensa podría durar 15 días.

¿En qué casos se activa contingencia ambiental?

  • La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señala que la temporada seca-caliente, lo que conocemos como la temporada de ozono, se caracteriza por la presencia de sistemas de alta presión que ocasionan días despejados, con escasa humedad, radiación solar intensa y poco viento, lo que a su vez promueve una mayor formación y acumulación de ozono.
  • Según la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, habrá entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono superiores al valor de activación de la Fase I de contingencia ambiental.

¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

En N+, a continuación te damos un reporte detallado y puntual sobre la calidad del aire, en la Ciudad de México, hoy.

  • 08:00 horas: La CDMX amaneció hoy con buena calidad del aire en casi todas las alcaldías, con excepción de la Venustiano Carranza, donde fue aceptable.

Información en desarrollo…

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Con información de N+.

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