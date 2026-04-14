Inicio Internacional Estados unidos Iván Archivaldo Guzmán, Armado y Peligroso: ¿Cuánto Es de Recompensa por Líder de Los Chapitos?

Iván Archivaldo Guzmán, Armado y Peligroso: ¿Cuánto Es de Recompensa por Líder de Los Chapitos?

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El ICE advirtió que el hijo de 'El Chapo' Guzmán sigue “prófugo y se le considera armado y peligroso”

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de 'Los Chapitos'

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de 'Los Chapitos'. Foto: ICE

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El Gobierno de Estados Unidos mantiene activa la recompensa por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán Loera y líder de Los Chapitos; aquí te decimos a cuánto asciende la cantidad que ofrecen las autoridades estadounidenses.

¿De cuánto es la recompensa por el líder de Los Chapitos?

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reiteró hoy, 14 de abril de 2026, que la recompensa por información que conlleve a Iván Archivaldo Guzmán Salazar es de 10 millones de dólares, es decir, más de 172 millones de pesos mexicanos.

El ICE destacó que Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos, conocidos como Los Chapitos, heredaron las redes de narcotráfico de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple una condena de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad, en Estados Unidos.

El ICE advirtió que el hijo de El Chapo Guzmán está “prófugo y se le considera armado y peligroso”.

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