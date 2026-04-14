Iván Archivaldo Guzmán, Armado y Peligroso: ¿Cuánto Es de Recompensa por Líder de Los Chapitos?

El Gobierno de Estados Unidos mantiene activa la recompensa por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán Loera y líder de Los Chapitos; aquí te decimos a cuánto asciende la cantidad que ofrecen las autoridades estadounidenses.

¿De cuánto es la recompensa por el líder de Los Chapitos?

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reiteró hoy, 14 de abril de 2026, que la recompensa por información que conlleve a Iván Archivaldo Guzmán Salazar es de 10 millones de dólares, es decir, más de 172 millones de pesos mexicanos.

El ICE destacó que Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos, conocidos como Los Chapitos, heredaron las redes de narcotráfico de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple una condena de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad, en Estados Unidos.

El ICE advirtió que el hijo de El Chapo Guzmán está “prófugo y se le considera armado y peligroso”.

$10M REWARD FOR "CHAPITOS" SINALOA CARTEL LEADER



Ivan Archivaldo Guzmán Salazar and his three brothers known as the “Chapitos” inherited drug trafficking networks from their notorious father Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



Guzman Salazar is a fugitive and should be considered… pic.twitter.com/WDSuspB0NF — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) April 14, 2026

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RMT