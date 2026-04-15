¿Hubo Temblor Hoy 15 de Abril 2026? Magnitud y Epicentro de los Últimos Sismos en México

Todos los días, México registra varios sismos al día; en N+, te informamos la magnitud y el epicentro del temblor de hoy, 15 de abril de 2026.

En N+, te recordamos que el próximo 6 de mayo sonará la alerta sísmica por el primer Simulacro Nacional 2026. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales para estar bien informado sobre el momento en que suene la alerta sísmica, a las 11:00 horas.

Noticia relacionada: Temblor en México: Fechas de Todos los Simulacros Nacionales de 2026

¿Tembló hoy?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), este miércoles, 15 de abril de 2026, se registró un sismo de magnitud 4.1, en Chiapas.

El temblor de hoy ocurrió a las 04:33 de la madrugada, con epicentro en Ciudad Hidalgo.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT