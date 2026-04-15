¿Hubo Temblor Hoy 15 de Abril 2026? Magnitud y Epicentro de los Últimos Sismos en México
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¿Tembló hoy?
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), este miércoles, 15 de abril de 2026, se registró un sismo de magnitud 4.1, en Chiapas.
El temblor de hoy ocurrió a las 04:33 de la madrugada, con epicentro en Ciudad Hidalgo.
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Con información de N+.
RMT