Temblor en México: Fechas de Todos los Simulacros Nacionales de 2026

Todos los días se registran sismos en México, la mayoría de baja intensidad, por lo que no se requiere la activación de la alerta sísmica. Te decimos la fecha de todos los simulacros nacionales de 2026.

El pasado 19 de septiembre de 2025, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó que durante 2026 se realizarán tres simulacros nacionales, como parate de los ejercicios preventivos por sismos.

Cabe recordar que hoy, 21 de enero de 2026, se realizó el Primer Simulacro Estatal en Colima, como parte del Día Estatal de Protección Civil. Dicho ejercicio preventivo tuvo una hipótesis de sismo de magnitud 7.6 con epicentro en Tecomán, Colima, como ocurrió hace 23 años, un día como hoy, pero en 2003.

Fechas de simulacros nacionales en 2026

Durante el 2026, habrá tres simulacros nacionales, estas son las fechas, de acuerdo al Gobierno de la Ciudad de México:

Primer Simulacro Nacional: 28 de enero de 2026.

Segundo Simulacro Nacional: Finales de mayo.

Tercer Simulacro Nacional: 19 de septiembre de 2026.

¿Qué hacer ante, durante y después de un sismo?

El Gobierno de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para saber qué hacer ante, durante y después de un sismo, así que tomalo en cuenta, porque esto puede salvar vidas. Antes

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación.

Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Prepara tu mochila de emergencia.

Durante

Conserva la calma.

Ubícate en la zona de seguridad.

No uses elevadores.

Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.

Después

Revisa tu casa después del sismo.

Utiliza el teléfono solo en casos de emergencia.

Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades.

